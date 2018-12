“Es irrisorio el aumento”. Críticas a la propuesta salarial

(ADN).- La Asociación de Profesionales y Técnicos del hopistal Zatti de Viedma, salió a cuestionar el ofrecimiento salarial que el gobierno hizo en el seno de la Función Pública. La APT calificó de “irrisorio” el 15% y consideró que el salario 2018 quedó “desfasado” respecto a la inflación. “La pauta no puede estar por debajo del 30%”.

Los integrantes de la Asociación, expresaron:

-“En la paritaria 2018 se pactó un aumento del 15% a pagar en 3 cuotas y la inflacion anual alcanzará, aproximadamente, el 50% , con lo que se evidencia lo atrasado que ha quedado el sueldo. En 2018 se han realizado a fin de año algunos aumentos en sumas fijas, donde se muestra la falta de equidad, achatando la pirámide salarial, ya que implica aumentos significativos para las categorías más bajas y aumentos pequeños para las categorías superiores. Y al ser sumas fijas este aumento no incluye las guardias”.

-“En lo conversado no están incluidas las guardias dentro del aumento y como viene sucediendo en los últimos años, pasa a ser un tema que hay que recordar y conversar luego de cerradas las mismas. Las guardias forman parte del sueldo de los trabajadores de la Ley 1904, parecen no entenderlo, no?”.

En consecuencia, la APT manifestó su “total disconformidad” con lo propuesto y solicitó se evalúen los ítems expuestos, “considerando que en la pauta salarial 2019 no se pueden pactar aumentos menores al 30%”.