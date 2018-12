Cárdenas y Carrasco: Indignación por el fallo

“Esperábamos más, después de tantos años de lucha, y del mal que nos hicieron. Nosotros no tenemos vuelta atrás”, dijo Carmen Curaqueo al salir de la sala de audiencias, “nosotros perdimos, y por más que acá se de un paliativo a la familia, queremos que no vuelva a pasar otro 17 de junio, que otras madres no se sientan como yo hoy, miserable, porque me arrebataron a mi hijo”.

Durante la represión brutal, a media tarde del 17 de junio de 2010, cerca de la esquina de las calles Clemente Onelli y Sargento Osses, la policía mató a Nicolás “Nino” Carrasco, de 16 años, de un disparo por la espalda.

“Es solo un poquito de justicia”, dijo Curaqueo, en medio de los gritos e insultos que se escuchaban en hall de acceso al Tribunal, “Nos pasan por encima; la justicia tiene que ser para todos igual, para aquellos que tienen y también para los que no tenemos nada”.

Minutos antes el Tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia (presidente), Emilio Riat, y Juan Lagomarsino, había encontrando responsables de “homicidio culposo” e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y los jefes policiales, Jorge Villanova y Argentino Hermosa, condenándolos por unanimidad a 4 años de prisión efectiva e inhabilitación por 8 años para ejercer cargos públicos.

“Bronca, desilusión, tristeza”, definió sus sentimientos Carmen Curaqueo, “yo lo perdí para siempre a mi hijo, no porque les den cuatro años me lo van a devolver. Me siento peor que cuando mataron a mi hijo”.

(Fuente: En Estos Días)