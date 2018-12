Buscan crear el Parlamento Provincial de Mujeres

La legisladora Carina Pita (FG-FPV) presentó un proyecto de ley para la creación del Parlamento Provincial de Mujeres de Río Negro.

Lo planteó como “un ámbito abierto a toda la sociedad, cuyo propósito principal es permitir la efectiva participación ciudadana en el proceso de debate de políticas públicas y generar propuestas e iniciativas legislativas, para una agenda de género en la provincia de Río Negro desde una perspectiva integral”.

Pita señaló que “esta iniciativa parlamentaria es presentada en el marco del mes en que se conmemora la Declaración Universal de DD.HH”.

“Respondiendo a las exigencias de ajuste del FMI, en el Presupuesto Nacional recientemente aprobado, se destinan menores partidas para el Instituto Nacional de las Mujeres. Igual criterio ajustador se advierte en nuestra provincia con un presupuesto, ya aprobado, asignado al Consejo Provincial de la Mujer, inferior al de 2018 si se tiene en cuenta el proceso inflacionario”, criticó la legisladora, y detalló que “el Estado rionegrino destinó -en el año 2015- un porcentaje bajísimo a las políticas de Género, siendo del 0,04% del presupuesto inicial del que sólo se ejecutó el 2%. El Centro de Estudios Patagonia informó que el porcentaje de gastos en género ejecutados en 2015 en relación al total de gastos provinciales fue del 0,0009%. En 2016 y 2017 también se subejecutaron los presupuestos. En 2018 no se destinó un peso a la ejecución del programa “Institucionalización de la Perspectiva de Género” y tampoco a “Defendiendo Derechos” en un franco desguace de estos programas y de “crecimiento negativo” de la partida para 2019 destinada a la atención de la violencia hacia las mujeres de la que hubo una subejecución del 70% durante 2018”.

En ese sentido, Pita indicó que “hay un enorme vaciamiento de políticas de género en nuestra provincia debido al mal funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer, sin direccionalidad política, sin articulación entre localidades. Los programas de prevención, erradicación de la violencia de género, atención, capacitación, asistencia económica específica e institucionalización de la perspectiva de género; no se están desarrollando adecuadamente. El Estado rionegrino no asume sus compromisos y no cesan la violencia y los femicidios. Es por ello que la creación del Parlamento de Mujeres y la Diversidad se propone como espacio de democracia participativa para el debate de la perspectiva de género, surgida de una convocatoria generosa a la militancia de mujeres y de las identidades disidentes del hegemónico dominante patriarcal, que otorgue mayor legitimidad a las iniciativas que serán vehiculizadas por la Legislatura rionegrina”, concluyó.