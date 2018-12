Aumentó la demanda en el sistema de salud pública

(ADN).- El sistema de salud pública de Río Negro incremento un 30 % en la demanda de atención en general durante 2018. Así lo informó ayer el ministro Fabián Zgaib, quien aseguró que la atención de pacientes oncológicos aumentó un 40%.



“Tuvimos algunas dificultades pero gracias al trabajo de todo el personal pudimos dar respuesta a las necesidades” resaltó, durante una recorrida que hizo por el hospital de Cipolletti, hasta donde llegó acompañado por el referente provincial del CUCAI, Leonardo Uchiumi, para entregar un reconocimiento al hospital por el trabajo realizado durante el año.

“De las 20 intervenciones que hicimos en la provincia, entre procuraciones y ablaciones, 12 corresponden a Cipolletti. Eso se debió a un cambio en la forma de trabajar y a la labor de la coordinadora de la unidad, Leonor Ilabaca”, expresó Zgaib.



Con respecto al impacto que produjo la crisis económica y la devaluación de la moneda, puntualizó que “tuvimos momentos difíciles, como cuando en algunas licitaciones no tuvimos ofertas de nuestros proveedores habituales. La situación es compleja y nos ocupa mucho el tema del financiamiento del aumento de la demanda, que según nuestras previsiones supera el 30 %”.



El titular de Salud añadió que a ese panorama se sumó “el aumento desmesurado de los medicamentos, las nuevas drogas, las nuevas prótesis; pero el sistema de salud ha estado a la altura. La provincia se ha hecho cargo. Y lo pudimos hacer con la misma estructura, porque no la podemos aumentar de la misma manera, y estoy satisfecho porque el sistema ha dado respuesta”.



“Otro dato de la realidad es que estamos atendiendo un 40 % más de enfermos oncológicos. Eso implica un aumento del gasto porque las drogas nuevas, para Argentina, están fuera de todo cálculo. Aumentó mucho por la devaluación, porque muchas tienen componentes importados. Varias licitaciones han quedado desiertas por no presentación de proveedores pero hemos salido a flote. Saber que entre 200 y 300 personas por día en los hospitales de complejidad seis retiran sus medicamentos, más los que retiran de los centros de salud. El sistema de salud es tan grande y tan abierta la cobertura que hay que trabajar mucho para sostenerlo”, puntualizó.