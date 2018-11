Reggioni irá a juicio por terrenos de loteos sociales

(ADN).- El ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, irá a juicio por el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Está acusado de incorporar para su patrimonio o de un familiar directo un terreno ubicado en un loteo social destinado a personas de escasos recursos.

Los acusados son cuatro personas: el ex intendente municipal, su esposa, su hijo y una cuarta mujer sobre quien pesa un pedido de averiguación de paradero.

El fiscal Guillermo Merlo describió que a través de un conjunto de documentos, el loteo pasó a ser administrado por el hijo del ex intendente y que existen evidencias de que existía un interés en que una vez vencido el plazo legal de tres años desde la escrituración del lote, mismo sea transferido a la nieta del ex jefe comunal.

Puntualmente, la maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de una mujer, quien fue pareja de otro ex intendente municipal cuya gestión fue anterior a la del acusado y por otro partido político. Tiempo después esta mujer, sobre quien pesa una averiguación de paradero puesto a que no ha podido ser ubicada para comparecer en el proceso, transfirió el mencionado poder en favor del hijo del ex intendente acusado en este proceso.

En el año 2015, el hijo del ex mandatario escrituró el terreno en representación de la víctima mediante escritura pública y actuando su padre como representante del ejecutivo municipal, siendo imposible que ellos desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos.

Posteriormente se procedió a la construcción de un vivienda unifamiliar en el lugar, la cual – siguiendo la acusación – habría sido alquilada mediante un contrato firmado por la esposa del ex intendente, ingresando los montos previstos por los alquilares al patrimonio familiar del referente político local. Tras un incendio ocurrido en la vivienda, el inquilino intentó que el ex jefe comunal reconociera parte de las pérdidas económicas sufridas por el siniestro, circunstancias en las cuales grabó una conversación donde el ex madatario explicaba que a fines de este año transferirían la propiedad del terreno a nombre de su nieta.

Entre las evidencias mencionadas por la fiscalía y que sustentan la acusación se encuentran los poderes especiales en favor de una mujer y la transmisión de ese poder en favor del hijo del ex intendente, la escritura pública suscripta por el ex jefe comunal y su hijo, el contrato de alquiler firmado por la esposa del jefe comunal y el inquilino y algunos recibos del pago del alquiler. Además prestarán su testimonio en el juicio la adjudicataria del terreno y damnificada en el caso, el inquilino que suscribió el contrato de alquiler con esposa del ex intendente y la escribana actuante en los documentos públicos mencionados.

En cuanto a la pretensión punitiva del caso, Merlo indicó que teniendo en cuenta la escala penal y las características del caso correspondía la intervención de un Tribunal Unipersonal, es decir, compuesto por un sólo Juez profesional.

Las defensas de los acusados representadas por la defensora oficial Silvana Ayenao en el caso del hijo del ex intendente y del abogado particular, Antonio Barrera Nicholson, respecto del ex jefe comunal y su esposa, solicitaron el sobreseimiento de sus tutelados considerando que el delito imputado por la fiscalía era atípico y que no encuadraba en figura penal.

El Juez de Juicio, Guillermo Baquero Lazcano, rechazó el pedido de sobreseimiento y aceptó la acusación, disponiendo que se fije una nueva audiencia a los efectos de determinar las evidencias que ingresarán al juicio y las posibles convenciones probatorias para el caso. La misma será fijada los próximos días por la Oficina Judicial.