Peligra el proyecto de la ART para bomberos voluntarios

(ADN).- El proyecto de ley que incorpora a los Bomberos Voluntarios al régimen de las leyes 24557 y 26773 de accidentes de trabajo (ART), presentado en el Senado por Magdalena Odarda y Juan Carlos Marino, corre peligro de perder estado parlamentario si no se trata en la Cámara Alta, en virtud que el viernes próximo culminan las sesiones ordinarias en el Congreso nacional y tendría que ser presentado nuevamente el año próximo.

Para evitar que el tema se traslade para el 2019, los autores de la iniciativa pidieron que “en caso que no se pueda sancionar antes del 30 de noviembre queremos que se utilice el periodo de sesiones extraordinarias para que esta ley pueda aprobarse”.

Los bomberos voluntarios vienen reclamando en todo el país -junto a los autores del proyecto- la sanción del proyecto de ley de ART con presentaciones ante el Congreso y manifestaciones públicas como los “sirenazos”, pidiendo por este beneficio.

Odarda destacó que “Hace 4 años que se les viene negando el derecho a tener una ART como todo trabajador, tener una rehabilitación en caso de un accidente o el salario garantizado en el caso de que quienes se accidentan en una emergencia” y agregó que “no puede pasar que si un bombero se accidenta, su familia no come, porque esta situación no solamente se afecta la vida de los bomberos, sino también de toda la familia”.