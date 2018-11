(ADN).- El legislador Ariel Rivero consideró que “ocho años es suficiente” para un gobierno. Así, emitió opinión sobre la posibilidad que Alberto Weretilneck busque un nuevo mandato. Además, negó enfáticamente un acuerdo entre el gobernador y el senador Miguel Pichetto para habilitar en la Corte Suprema la re-reelección.

Rivero, en diálogo con Nada Personal en Radio Uno, ante la consulta periodística, indicó: “ocho años es suficiente.

Después, cada uno hará lo que tenga que hacer, irá a la Justicia o no”. De esta manera, el legislador del Frente para la Victoria consideró que se abre una instancia judicial y de interpretación de la Constitución.

-Hay un acuerdo con Pichetto?, se le repreguntó.

“Desmiento totalmente que haya un acuerdo con Miguel Pichetto” dijo, categórico, sobre un aval de la Corte (si las instancias rionegrinas fuesen desfavorables) para habilitar un nuevo mandato. Y subrayó: “puedo decirlo porque me consta y porque el Senador posibilita que lo diga”.

Incluso, Rivero le bajó el tono a un acuerdo del Peronismo Federal con Juntos. “La fotografía del Senador y el Gobernador no tiene contexto político, pero como estamos en un año pre-electoral todo se magnifica” consideró, y dijo que “Pichetto sólo ha destrabado cosas para Río Negro, como para otras provincias. Es lo que ha hecho siempre, con Saiz, y ahora”. “Hay que entender el rol que tiene el Senador”, reclamó.

Pero no fue el único tema que abordó. El legislador aseguró que aprobará en general el Presupuesto aunque adelantó que “habrá un debate en lo particular, fundamentalmente en el endeudamiento”. Sin embargo dijo que es su opinión personal, y la posición del bloque se definirá en el seno de la bancada.

También incursionó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “Las PASO es una herramienta interesante que tenían los partidos para dirimir las candidaturas”, pero en esta coyuntura perdieron fuerza. De todos modos se quejó porque “se están discutiendo candidaturas, y me parece más interesante que se debata sobre qué tipo de gestión van a desarrollar quienes quieren gobernarnos”.

“Río Negro es una provincia endeuda, pero que funciona” afirmó, y puso como ejemplo a Neuquén y Chubut -provincias vecinas- donde hay conflicto social. Pero advirtió que “mientras nosotros no desarrollemos la provincia, no vamos a poder despoblar el estado”. En ese sentido, reclamó “el desarrollo de la minería, el gas, la ganadería, la fruticultura… claves para darle oportunidad y horizonte a la gente”.

Consultado sobre obras para el desarrollo provincial, admitió que hay solo en algunos casos. Sin embargo, indicó que “en el Presupuesto hay obras para los municipios”. De todos modos, distinguió: “hay intendentes que administran bien sus ciudades y tienen financiamiento propio” como Campo Grande. Y aseveró que “sin el Plan Castello, muchos intendentes no hubieran podido hacer obras. No me arrepiento de haber acompañado el proyecto”.

Sobre el plano político partidario vaticinó que “el Peronismo Federal va a gobernar la Argentina. La gente nos está mirando como una opción de gobierno”. Indicó que ese espacio pretende un país con una política inmigratoria más dura, y el desarrollo industrial: “No nos tiembla el pulso decir que se va a desarrollar la minería, hay que darle trabajo a la gente”, exclamó. Y exhortó: “hay que ordenar este país, y eso no significa mano dura”.

Rivero, en el plano provincial, convocó “a todos aquellos que crean que se pueden adecuar a nuestra plataforma”. “Son bienvenidos todos, incluso dirigentes de Juntos”.

Ponderó a Martín Soria: “es un intendente exitoso, y su conducción partidaria ha sido ganadora desde lo electoral”, pero volvió a reclamar que se ponga el foco en el justicialismo. “Fuimos gobierno cuando nos pusimos de acuerdo entre los peronistas”. Y subrayó: “hay que valorar a los intendentes” porque tienen experiencia de gestión. “Hay opiniones ligeras de dirigentes que no han gobernado ni una junta vecinal, así es difícil el debate interno”. “Carlos Soria siempre decía que la intendencia lo había hecho entender a la gente, sus necesidades y reclamos, y eso lo formó para ser gobernador”.