No habrá un bono de fin de año para jubilados

Emilio Basavilbaso expuso esta mañana ante la bicameral de seguimiento de los fondos de seguridad social, donde anticipó que no tiene previsto pagar un bono navideño para los jubilados que cobran la mínima.

“No hay bono para los jubilados. Estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año”, confirmó el director de Anses, en la primera vez que asiste al Congreso en el año.

La bicameral recién se conformó en agosto y la demora le permitió al funcionario demorar un informe sobre el organismo que controla más de la mitad del presupuesto nacional.

Basavilbaso dedicó su exposición y parte de las respuestas a garantizar la sustentabilidad del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), creado hace una década con el dinero de la las AFJP.

El director de Anses dijo que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) creció en volumen, que no se van a liquidar acciones y recién el año que viene se usará dinero para pagar la reparación histórica.

“La cartera del FGS creció 3.4% en 2018 y alcanza 1.676.183 millones. Aumentó un 10% medidas en UVAs”, aseguró. Detalló que se trata de “un 60% son títulos públicos y 14.2 acciones de empresas”, un porcentaje mayor al de 2015, “pese a que tanto se dijo que venderíamos acciones”.

Sobre el final, se defendió de un ataque del kirchnerista Rodolfo Tahilade por la investigación judicial sobre la venta de acciones de Petrobrás a Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin. “Las acciones bajaron de precio, por lo tanto con el diario del lunes se puede decir que fue una buena decisión”, se protegió. El diputado recordó que la imputación refiere al proceso de adquisición y no al costo de oportunidad.

Con el mismo énfasis, Basavilbaso defendió la fórmula de movilidad aprobada el año pasado y la ley de reparación histórica. “Antes la actualización dependía de la recaudación, ahora de la inflación y los salarios, que siempre se actualizan”, celebró.

La ley de reaparición, indicó, “permitió a 500 mil jubilados salir de la mínima” y el dinero del blanquea rendirá hasta el año próximo para pagar viejas deudas a jubilados. “El año que viene, cuando se termine, se empezará a utilizar “el producido” del FGS, como acordaron con el FMI.

“El acuerdo que hicieron con el FMI van a terminar utilizando dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para gastos varios y no para los jubilados, que cada vez están peor; y eso, es ilegal”, había denunciado la dipuada kirchnerista Luana Volnovich.

“La jubilación mínima no es de 8.637, sino de 6.900 por la ley de reparación, que usted tanto vende como un logro”, le enrostró. “A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos”, se lamentó Basavilbaso .

“Hemos tomado acciones concretas: en estos tres años 500 mil jubilados salieron de la mínima gracias a la Reparación Histórica y un 1.300.000 tienen la garantía del 82 por ciento móvil”, insistió.

El director de Anses también celebró el aumento de los créditos Argentina, calificados como “usureros” por Cristina Kirchner. “Antes se financiaban con créditos al 300%”, comparó.

