“Los trabajadores queremos administrar el IPROSS”

(ADN).- La dirigente del SITRAJUR, Adriana Saber, manifestó que hay consenso en todos los gremios que componen el Consejo Asesor del IPROSS para que los trabajadores se hagan cargo de la administración de la obra social. Esa idea viene desde hace muchos años, pero desde que se desató el conflicto con CAPRESA se reflotó.

De todos modos, admitió que “no hay voluntad” en el gobierno para ello. “La obra social es de los trabajadores y por eso sostenemos que sea administrada por nosotros” ratificó hoy en diálogo con Nada Personal en Radio Uno. Allí también destacó el ampro que presentaron a la Justicia para que “garantice el servicio de salud a los afiliados”.

La acción recayó en el juzgado de Leandro Oyola, quien tiene un tiempo perentorio para resolverla. “Como integrantes del Consejo Asesor y en defensa de los afiliados, presentamos el amparo” aseguró Saber. “Tenemos que resguardar el derecho a la salud de los trabajadores por eso el amparo, para que el juez obligue a brindar el servicio de forma urgente”, exhortó.

“En definitiva, esta situación que tiene una salida. La alternativa no es la atención en el Hospital, no es la solución”, subrayó la dirigente, quien confirmó que los nosocomios Pedro Ecay (Patagones) y Artémidez Zatti (Viedma) “están desbordados”, y “en el resto no conseguís turno rápidamente”. Y se quejó: “las cirugías programadas fueron derivadas a otros centros de salud de la provincia”.

Saber avanzó con el proyecto: “entendemos que la obra social recauda un dinero importante, y de vez en cuando este tipo de problemas aparece, por eso sostenemos que el IPROSS sea administrada por los trabajadores. Queremos administrar la obra social. Incluso -avanzó- pensamos en un centro de salud exclusivo para los trabajadores”. Y justificó: “en otros sitios cobran plus, no hay turnos, no hay equipamiento…”.

Esperando que el amparo avance, concluyó: “este problema lo deben resolver IPROSS y CAPRESA, nosotros queremos que los trabajadores tengan garantizado su servicio”.