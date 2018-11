Las jubilaciones pierden 20 puntos contra la inflación

(ADN).- Las jubilaciones, las asignaciones familiares y demás prestaciones de la seguridad social aumentarán 7,78% en diciembre. Los aumentos en los haberes previsionales quedaron rezagados ya que se registra un incremento total del 28,8%, casi 20 puntos por abajo de la inflación anual prevista sobre la base de los datos del INDEC.

También el gobierno nacional anunció que no habrá bono de fin de año para los jubilados.

Con el último ajuste de 2018, el haber jubilatorio mínimo pasará a 9.300 pesos, según la medida que se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En 2017 habían acumulado una mejora del 28%, contra un aumento de precios promedio del 24,8%.

Con la nueva resolución también se aprobaron los índices de actualización de remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre próximo.

A partir del 1° de marzo de 2018, la movilidad se determina en un 70% por las variaciones del índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor y 4 millones de asignaciones Universal por Hijo. Además, se aplica también a más de 5 millones de asignaciones familiares.

No habrá bono de fin de año

Por otra parte, los jubilados no cobraran un bono de fin de año. “No hay bono para los jubilados. Estamos monitoreando la situación social en forma permanente, pero no está previsto un bono de fin de año”, expresó el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, durante el informe presentado ante la Comisión Bicameral Parlamentaria de Control de Fondos de la Seguridad Social. “A mí me encantaría que la jubilación mínima sea mucho mayor pero la realidad es que tenemos dinero finito que no nos alcanza para todos”, dijo Basavilbaso.