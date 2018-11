Inauguraron el sistema de desagües cloacales en Choele

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron esta tarde la inauguración del sistema de desagües cloacales en la localidad de Choele Choel, que beneficiará a más de 15 mil vecinos de la zona.

“Esta es una obra que nos la propusimos apenas arrancamos la gestión. En la primera vez que vine a Río Negro como ministro nos sentamos con el gobernador para trazar cuáles iban a ser las prioridades de esta gestión compartida y los dos coincidíamos en que una de esas prioridades tenía que ser limpiar los ríos y el lago Nahuel Huapi para aprovechar el potencial turístico de la provincia y brindar salud y bienestar a la población”, destacó Frigerio durante el acto en el que también participó el intendente de Choele Choel, Daniel Belloso.

Así, el ministro aseguró que “el 100% de los efluentes cloacales se tiraban como venían al Río Negro”, pero recalcó que “hoy ya no se tira nada”.

“Eso mismo hay que hacer en cada pueblo. Cuando asumimos, el 80% de los efluentes cloacales de los argentinos se tiraban como venían a los lagos, ríos y al Mar Argentino. Estas obras, que evitan un montón de enfermedades, antes no se hacían porque no se ven, y supuestamente no rinden políticamente, pero hay que cambiar esa matriz de pensamiento”, sostuvo Frigerio.

Por su parte, Weretilneck aseguró que la obra fue producto de “la relación directa, franca y sincera entre la provincia y el Gobierno nacional con una agenda de temas que benefician a los rionegrinos”.

“En un país federal como el nuestro, con realidades provinciales distintas, es muy importante mostrar cuando la dirigencia es capaz de entablar una mesa de diálogo y discusión sin especulaciones”, señaló el gobernador, quien también destacó “el consenso” para la sanción del Presupuesto 2019.

También participaron, entre otros, el diputado nacional Sergio Wisky, el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSa), Luis Jahn, y el coordinador del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la provincia, Juan Martín.

Este sistema colecta los líquidos residuales hasta las estaciones elevadoras nuevas y desde el sistema de bombeo para su tratamiento y volcado. La disposición final del efluente tratado se utiliza para una plantación de diversas especies de árboles.

Está compuesto por las redes de los sectores Las Mercedes, Túpac Amaru y Prolongación Don Bosco, los colectores troncales de los barrios Las Bardas y Loteo Oeste, la nueva estación elevadora a vincular con la ya existente y la planta depuradora.