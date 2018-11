“Es indelegable el rol de la policía”, aseguró Chiocconi

(ADN).- El concejal de Bariloche, Ramón Chiocconi (FPV), criticó la creación de un Cuerpo de Protección Urbana que anunció el intendente Gustavo Gennsuo. Fustigó la iniciativa porque crea más impuestos. Además, aseguró que la seguridad es potestad de la Provincia.

“Es algo que demuestra la poca originalidad del gobierno municipal. Le siguen cobrando a los vecinos por los mismos servicios” dijo Chiocconi en Radio Seis.

Y agregó: “de todas maneras, no me animo a analizar a fondo porque fue muy superficial la presentación que hicieron. Es muy poco lo que se ha dicho. Creo que todos estamos de acuerdo con que haya cámaras. Pero las cámaras tienen que ser seguidas de una acción rápida”.

“Es indelegable el rol de la policía. Y eso es potestad del gobierno provincial”, sentenció.

El concejal del FPV agregó que “este municipio hoy no está logrando hacerse cargo de lo básico y esencial como por ejemplo el mantenimiento de las calles. Hay problemas de agua, de cloacas y muchas otras necesidades. Ante este panorama, pedirle a los vecinos que paguen aún más dinero por algo que le corresponde a la provincia me parece que está bien. Que es necesaria la seguridad, nadie tiene dudas. Pero no está bien agregarle un costo más a los vecinos”.

Además, Chiocconi manifestó que “yo creo que el vecino tiene que aportar al mantenimiento de la ciudad. Pero es muy poco imaginativo por parte de Gennuso aumentar una tasa para dar un servicio que lo tiene que dar la provincia. Si lo quieren hacer más eficiente, que trabajen en conjunto con la provincia”

Por último, aseguró que “el intendente no nos ha dicho cómo va a resolver la quita de los subsidios al Transporte público. Es más esencial estar pensando en eso que en cobrarle un dinero al vecino por un servicio que le corresponde a la provincia y que tiene que ser más eficiente”.