Denuncian “aprietes” en la SENAF por tarea sindical

(ADN).- En la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) comenzó a circular un memorandum firmado por su titular, Roxana Méndez, y el director de Organización y Recursos Humanos, Oscar Bustamente, que busca “condicionar la tutela y participación sindical”, denunciaron desde ATE, motivo por el que se declaró el estado de asamblea permanente.

Según indicó el gremio, el documento oficial (“Memorandum 004/2018”) amenaza a los trabajadores del Programa de Fortalecimiento con iniciar acciones sumariales.

“Es una provocación a los dirigentes de ATE”, señaló Claudia Lara, trabajadora de SENAF y dirigente de la seccional Alto Valle Este. “Jamás el democrático ejercicio sindical ha entorpecido la atención de familias. Lo que acá se busca es romper con la asamblea como instancia deliberativa de los trabajadores”, señaló.

En la circular, Méndez y Bustamente informan que los delegados tienen un “tiempo prudencial” para el ejercicio de su rol, y que la duración de una asamblea debe ser anticipada 48 horas antes. E instan a que los trabajadores contesten oficios e informes requeridos por el Poder Judicial y acudan a las audiencias toda vez que sean citados.

“Hay veces que los trabajadores no damos cuenta de los oficios porque no tenemos recursos para ir al territorio ni vehículo del organismo”, se quejó Lara. “Nos obligan a dar respuesta ante la Justicia porque si no la que tiene que pagar las abultadas multas es la SENAF. Intentan responsabilizarnos de un déficit estructural. Ahora bien, ¿a ellos quién los denuncia?”, concluyó.