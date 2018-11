“Cambiemos es un espacio que llegó para quedarse”

(ADN).- Un dirigente del PRO de Viedma salió a responderle a la concejal radical Genoveva Molinari sobre el futuro de Cambiemos. Hizo foco en la figura de la edil (“añora que su partido saque el 3% de los votos”), y le bajó el precio a la candidatura de Lorena Matzen a gobernadora. De todos modos, apostó por la continuidad del espacio.

“Molinari se olvida que Lorena Matzen es diputada gracias a Cambiemos”, recordó Jorge Entraigas.

El referente macrista recordó que “el año pasado todos, sin distinción de partido, hicimos campaña por una candidata de su espacio y estamos orgullosos del trabajo realizado” y apuntó a que “la concejal siempre tuvo una visión crítica hacia Cambiemos y nunca se esforzó por acercarse y dialogar”.

“Lo que no puede es olvidarse de cómo fueron las cosas, o por ahí si no lo sabe es porque no estuvo trabajando en la campaña de Lorena al principio, cuando muchos de su partido creían que iba a salir cuarta”, señaló.

Después de la ofensiva contra la concejal y un sector de la UCR, Entraigas aseguró que “tenemos un diálogo fluido y permanente con el radicalismo y con el ARI, porque más allá de las diferencias naturales de enfoque hay valores que nos unen”. “El trabajo conjunto es permanente en todos los niveles y el propio José Luis Foulkes puede dar testimonio de cómo se trabaja a nivel intendentes” agregó.

“Nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo, que es respetar todas las opiniones y no querer imponer ninguna” sostuvo, y remarcó que “este respeto incluye la posición de Molinari, que por ahí no quiere ser parte de Cambiemos y añora que su partido saque el 3% de los votos”, chicaneó.

Por último, el dirigente indicó que “lo más importante es traer un cambio real a la provincia, evitar que vuelva el pasado, y eso va más allá de los nombres o de las discusiones partidarias. Por eso, junto a la mayoría de la UCR y el ARI, creemos que Cambiemos es un espacio común que llegó para quedarse”, concluyó.