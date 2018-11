Senado: Alperovich rompe con Pichetto y empieza la diáspora

(ADN).- El senador tucumano José Alperovich anunció que se va del bloque que conduce Miguel Pichetto por avalar el Presupuesto del gobierno nacional. Con el ex gobernador se iría Beatriz Mirkin y no se descarta que el fomoseño, José Mayans, siga esos pasos. Se prevé el armado de un interbloque con el Cristina Fernández de Kirchner.

“Vamos a dar el paso, denme uno o dos días. No me siento contenido ideológicamente ni representado por ese bloque”, sentenció Alperovich en El Destape Radio. “No me siento representado por ese bloque” agregó, y apostó a que “si se quiere sacar el país adelante, tiene que haber un peronismo unido y tiene que estar Cristina”.

El ex gobernador se quejó que “todos los que son así, son funcionales a Macri, les guste o no. Y hablo de Urtubey y de los demás gobernadores”, arremetió.

La semana pasada, Mayans se enfrentó en las comisiones del Senado con el jefe de la bancada del justicialismo, Miguel Pichetto, por no convocar a reunión de bloque y comprometer a la Casa Rosada el respaldo homogéneo. Eso disparó la primer estocada a la conducción del rionegrino, ya que advirtieron que se pondrá en consideración su presidencia en la bancada.

Antes, Mirkin había anticipado: “tengo decido votar en contra de este Presupuesto”. Cuestionó a Pichetto porque “nunca me consultó qué pienso” y dio por sentado que “todos aprobaríamos el Presupuesto”. Y explicó: “hay varias razones. Hemos venido acompañando la aprobación de los presupuestos porque el Presidente iba a cumplir determinadas cuestiones, como el mejoramiento del Estado, y temas escenciales como educación y la salud, pero nada de esto ha ocurrido en estos años”.

Alperovich adelantó hoy que su idea es formar un interbloque con el bloque de la ex mandataria y todo apunta que otros senadores se irían con él.