“Vengo a avisarles que vamos recuperar la provincia”

(ADN).- El presidente del Partido Justicialista, Martín Soria, estuvo ayer en Viedma. En su recorrida por las Unidades Básicas de la provincia, donde toma contacto con los militantes y dirigentes de cada ciudad en el marco de su candidatura a gobernador, entregó carnets partidarios y reconocimientos a “nuevos y a históricos compañeros y compañeras”. Pero también dejó un mensaje político.

En todo momento ponderó a la ciudad y remarcó su condición de sede de la administración provincial. “No puedo dejar de agradecerle a Viedma, Viedma capital, el cariño y la militancia, dijo Soria ante un salón colmado. Y contó su misión: “Vengo a avisarles que estamos a pocos meses de recuperar la provincia de Río Negro”, exclamó.

Hasta la UB llegaron dirigentes de todos los sectores del PJ y de partidos y agrupaciones que integran el Frente para la Victoria, incluidos RIO y el Socialismo, los nuevos socios.

Soria amplió, y aseguró que el peronismo no sólo iba a recuperar el gobierno provincial, “también el de la nación y el Viedma, Viedma capital”, reiteró.

“Cada uno de nosotros se da cuenta de lo que pasa. Después de 2 años y diez meses del gobierno neoliberal y centralista de Macri, esperando el segundo semestre que no llegó, esperando la revolución de la alegría que nunca llegó, sólo hay aumentos de impuestos, tarifas y deuda externa”, subrayó.

Y sentenció: “depreciaron la moneda nacional un 300% y ahora nos dicen que nos tenemos que enamorar del FMI, mientras los empresarios amigos fugaron millones al exterior”. En cambio, dijo, “lo único que crece con Macri es la pobreza, el desempleo y la desesperanza”.

El presidente del PJ indicó que “esto ya lo vivimos. La argentina neoliberal de Macri es la ética del libre marcado de empresarios que se disfrazan de Ministros, es la ética de la especulación, acá no sirve la industria nacional…”, por lo tanto, “nadie se puede salvar en la Argentina que va cuesta abajo en su rodada”.

Soria contó que una maestra de Roca le transmitió que “los chicos vuelven a pedir doble ración de pan para llevar a su casa”. “Millones y millones de argentinos se esfuerzan y no alcanza”, agregó.

Y subrayó: “somos peronistas y sabemos que por un plato de comida no entregamos nuestras convicciones. No se gobierna desperdiciando la voluntad del pueblo. Se transforma la realidad con el pueblo”, aseveró.

“Perón no fue posteo de Facebook, fue producto de una revolución. Hace años un pueblo desesperanzado rompió los candados de los campos y las puertas de las fábricas. No fueron a buscar un economistas ni si quiera un general, fueron a levantar una bandera, fueron a hacer una revolución. Fueron a buscar a Perón!”, expresó.

“Años más tarde volvimos, volvimos a levantar las banderas. O Quien le puede negar a la Presidenta que se le plantó a lo fondos buitres. O cuando un Presidente fue a Mar del Plata a decirle a un presidente yanki ‘yo no te firmo ningún acuerdo, yo defiendo los intereses de mi patria'”, recordó en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Y agregó: “Cancelamos la deuda externa que otros irresponsables tomaron, recuperamos los trenes, los aviones YPF. Levantamos las banderas de la independencia económica y la soberanía nacional. Hoy ser peronistas es levantar esas banderas”, aseguró.

“Algunos serán más cristinistas otros más ortodoxos, lo que no vamos a dejar ser es peronistas!”, exclamó.

En ese sentido dijo: “Somos el movimiento de masas más grande del continente. Y eso es porque nos metimos en el corazón del pueblo”. “Somos el partido de las transformaciones y no el de las agachadas, ni el de los titubeos, o lo que se callan”.

“Me da vergüenza ajena cuando veo a un dirigente peronista acompañando a Macri. Cuando acompañan una reforma previsional metiéndoles la mano en el bolsillo a los jubilados. Me da vergüenza que se dediquen a criticar a una compañera o un compañero en vez de criticar a Macri”, afirmó.

Y remarcó: “Somos peronistas, cómo vamos a acompañar una ley para quitarle la guita a los jubilados. Nosotros sabemos que nuestros viejos quieren ese mango para ayudar a su hijo o su nieto, no para gastársela él”. “Los dirigentes justicialistas estamos para jugárnosla. No somos peronistas por cantar más fuerte la marcha, somos peronistas por la línea de conducta que tenemos”, aseguró.

“Con aciertos y errores seguimos siendo leales a nuestro pueblo, nuestras banderas y nuestros compañeros”, agregó.

Y avanzó: “La única verdad es la realidad. Y que mejor que hacerlo en Viedma capital. Desde 1983 pasaron 35 años y solamente pudimos gobernar 21 días de la mano del Gringo. Yo se lo que es caerse y perderlo todo, pero mis compañeros me ensañaron que fuerte no es el que nunca se cae, sino el que se levanta siempre. Por eso, vamos a volver”, afirmó.

“Lo vi con mi viejo y lo veo ahora, es una ola, este peronismo se organiza y avanza”.

Soria dijo que “siento orgullo de este peronismo que viene de darle una paliza a Macri y a Weretilneck en las últimas elecciones. Enfrente tenemos hoy los mejores adversarios que nunca creímos haber tenido: Weretilneck y Macri son lo mismo, son dos mentiríais seriales”. “Macri prometió que no iba a devaluar, que no iba a ir al Fondo, que no iba a haber despidos… y fíjense como estamos. Y Weretilneck juró por el gobierno del pueblo y después se asoció con lo peor del radicalismo y lo peor del peronismo”, aseguró.

Y se preguntó: “dónde quedó el proyecto que venía a cambiar la provincia y a gobernar por los próximos 50 años, que venía a defender los intereses rionegrinos?. Se fue de luna de miel con Macri a China y trajo de regalo una planta nuclear. No puede manejar una planta cloacal mirá si va a manejar una planta nuclear”.

“Ahora anuncian con anticipación que quieren forzar la Constitución, que nos quieren hacer trampa a ver si nos pueden bloquear. Cuantas fechorías habrán hecho que tienen miedo que llegue el hijo del Gringo al gobierno?”.

Soria exhortó: “no podemos demorarnos en el objetivo de ganar el año que viene”.

“Acompáñenme porque solo no puedo, solo soy uno más. Vengo a pedirle que me ayuden a devolverle la dignidad a Río Negro”, cerró.