Sin detalles ni explicaciones, crean tarjeta de crédito estatal

(ADN).- Con más dudas que certeza el Poder Ejecutivo provincial propone a la Legislatura rionegrina poner en marcha una tarjeta de crédito provincial, mediante la creación de una empresa que se llamará “Río Negro Compras SA” que tendrá como principal accionista a la Provincia, y que tendrá por objeto la administración y/o explotación de un sistema de tarjeta de compra y/o crédito para los empleados de la Administración Provincial.

La iniciativa no tuvo difusión oficial y con premura -sin paso por Comisiones- se trataría el jueves en la sesión.

Sorprendió este proyecto cuando en el sistema financiero nacional “los plásticos” se han constituido en un mecanismo de endeudamiento, sobre todo en niveles medios y bajos de ingresos mensuales. Existen en el país más de 80 millones de tarjetas de créditos (casi tres por personas adultas) y que administran principalmente las entidades bancarias a través de las cuentas sueldos donde la garantía de cobro es el descuento automático de la nómina salarial. No se entiende de esta manera poner en circulación un sistema provincial de compra a los empleados públicos que se presenta como beneficioso pero que en realidad sumará endeudamientos en una economía con inflación, recesión y donde los empleados públicos sufrieron un ajuste salarial de al menos el 10% entre los índices inflacionaios y los aumentos de sueldos.

De la lectura del proyecto surgen dudas que hasta el momento generan incertidumbre. No se explican los beneficios para los empleados que hoy por ejemplo tienen tarjetas de crédito del agente financiero provincial u otras entidades bancarias. No se indica a que tasa de interés funcionará la nueva tarjeta, los costos de administración y funcionamiento y si el cobro de los consumos serán recuperados por “Río Negro Compras SA” por planilla de descuento salarial. O sea no sólo se caza en el zoológico, sino que además es el propio Estado que induce al endeudamiento.

También este nuevo sistema de compras de los empleados públicos perjudicará a las mutuales de los sindicatos estatales que tendrán que competir con el Estado, como el caso de UPCN, UnTER, SITRAJUR o APEL, salvo que el único fin de esta iniciativa tenga como propósito competir con el sistema mutualista gremial.

En el actual escenario financiero el acceso al crédito es un tema central, con elevadas las tasas de interés donde el gobierno trata de enfriar la economía, menguar el consumo y detener la inflación. La experiencia actual, por ejemplo, sobre los créditos del Banco Nación del ANSES para asignaciones familiares que indica que los consumos atentan contra los ingresos.

Tampoco se sabe si el interés que generará el uso de esta tarjeta tendrá una tasa inferior a las que cobran los bancos, en tanto el Estado pueda constituirse en una competencia de peso para las entidades bancarias.

Se desconoce si la Provincia realizó un estudio de mercado para conocer la demanda del empleado público sobre un nuevo financiamiento de compra sustentado desde el Estado.

Para la constitución de esta nueva empresa estatal se El Poder Ejecutivo podrá realizar aportes a “Río Negro Compras S.A. y transferir “la propiedad de todos aquellos bienes muebles, registrables o no, e inmuebles para el cumplimiento de sus funciones o para su desenvolvimiento o que por cuestiones económicas o financieras resulte inconveniente mantener en su órbita”.

Los fundamentos del Ejecutivo al elevar el proyecto señalan por ejemplo que “la presencia de una empresa que contemple específicamente la situación de los empleados públicos, los trabajadores pasivos y beneficiarios de planes sociales, que pueda competir a través de una autorización de descuento de los haberes (código de descuento) reviste de una gran importancia social e institucional para la Provincia, en tanto que podría brindarles a los sujetos indicados una opción con menores costos financieros y a través de una empresa con mayor responsabilidad social”.

De esta manera se insiste en un sistema de crédito como reemplazo de la actualización salarial de los empleados, con un mecanismo financiero que no expresa cuál será el destino de las ganancias.

También se indican “es necesario contar con una tarjeta regional de compra y/o crédito, orientada al desarrollo social y económico local, pensada como un producto que sea más ágil como medio de pago y una herramienta facilitadora de servicios diseñada por gente que conoce a su gente, permitiendo a los agentes públicos obtener crédito una tasa de interés diferenciada, descuentos y promociones en comercios locales, como el acceso a nuevos servicios financieros, todos acordes a las necesidades propias de la región”.

De la lectura precedente se deduce que la nueva tarjeta regional contará con una red de habilitación de oficinas para atender todo el sistema que bien puede implementarse a través de estructuras preexistentes como Lotería, IPROSS, Horizonte u otros organismos, salvo que se piense en incorporar empleados a la nueva empresas estatal que dependerá del Ministerio de Economía.

Este proyecto ingresó con Acuerdos de Ministros (su aprobación requiere de una sola vuelta y mayoría simple) y sería presentado mañana en la Comisión Parlamentaria, para ser incorporado al temario de la sesión del jueves.

El debate queda abierto,con más dudas que certeza, donde se pondría en marcha un nuevo sistema de compra y crédito en beneficio del empleado que podría derivar en un sistema más de endeudamiento para el trabajador estatal,jubilados y beneficiarios de planes sociales.