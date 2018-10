Ojeda calificó de “ataque” la denuncia en su contra

(ADN).- “No tengo absolutamente nada que ver con estos temas” dijo hoy el intendente de San Antonio, Luis Ojeda, al hablar sobre su presunto involucramiento en una causa de corrupción de menores. Además, calificó de “ataque” lo que están padeciendo él y el legislador Javier Iud. “Creo que pudo haber sido manipulada por alguien, alguna persona enferma de odio”, especuló.

“Tengo una sensación muy rara, mucho dolor, mucha tristeza, angustia y bronca. No conozco a la menor, no se quién es” expresó Ojeda en una radio local. “El pueblo de San Antonio sabe de mi conducta de vida y más de una vez he denunciado estas situaciones. No ando en la noche. Una barbaridad. Esto solamente puede responder a una mente enferma. No responsabilizo a la menor porque ni la conozco”, reiteró.

El intendente subrayó: “No tengo absolutamente nada que ver con estos temas. Lo estuve llamado al legislador Iud, al amigo Javier, para solidarizarme porque se la calidad de persona que es y no dudé un instante de que no tiene absolutamente nada que ver. Una persona que no consume alcohol”, agregó.

“No voy a esperar que la Justicia me venga a notificar. Voy a iniciar las gestiones para presentarme personalmente ante la Justicia y ponerme a disposición. Voy a solicitar que se siga hasta las últimas consecuencias. Espero que no hayan usado la debilidad de una menor para meterla en una cuestión política. Sería gravísimo”, consideró. “Tengo la tranquilidad de que no tengo nada que ver con las cuestiones que se me acusan”, dijo.

Ojeda también aseguró que “jamás estuve en un evento social donde haya menores. Mucho menos en cuestiones privadas. Mi vida es pública, si no estoy en mi casa, estoy en el municipio”.