No prosperó la formulación de cargos contra Iud y Ojeda

(ADN).- La jueza de garantías Itziar Soly no hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que se le formulen cargos contra el legislador Javier Iud y el intendente de San Antonio Luis Ojeda, por corrupción de menores. Consideró que la exposición de la acusación fue imprecisa, falta de sustento y no permitía el legítimo derecho a defensa.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen no logró acreditar los supuestos sucesos que se le atribuían a los dirigentes del Frente para la Victoria, quienes admitieron que el caso -de todos modos- “ya tiene una condena social”. “Nuestras carreras políticas están terminadas” admitió Iud, quien igual pidió “investigar la narcopolítica y se pueda determinar” quién o quienes quisieron incriminarlos.

La audiencia comenzó a las 14 y finalizó 17.30. Al auditorio del Poder Judicial llegaron cuatro de los cinco involucrados en la causa. Quien faltó, Eric Pérez, fue declarado en rebeldía y será buscado, capturado y trasladado a los Tribunales por la fuerza pública.

En cambio, hay dos personas que aceptaron un juicio abreviado y se les dictó una condena de tres años de prisión en suspenso.

Son Darío Fortete, a quien se le imputó haber tenido relaciones en dos oportunidades con la menor de 14 y 15 años, y en otras haberle practicado sexo oral a cambio de dinero y drogas, y Alfredo Navarrete, al que se le atribuyó haber tenido sexo oral en tres oportunidades con la menor a cambio de drogas.

Durante la audiencia quedó claro que los hechos no están conectados entre sí, y se dieron en tiempos y lugares diferentes.

Iud

En medio del proceso, el Legislador tomó la palabra y reclamó por la no precisión de la fecha y lugar de presunta comisión del delito que se le imputa. “Me puse a disposición de la fiscalía apenas me enteré de que se mencionaba mi nombre en las versiones periodísticas”, expuso.

“Estamos sentados acá como ciudadanos comunes. Me despojé de cualquier privilegio o fuero”, añadió. “Estamos frente a una víctima de una vida dolorosa. Vamos a investigar quienes la han revictimizado al inducirla a señalarme”, dijo.

Iud advirtió que “en algunos testimonios aparecen varios actores políticos más”.

Ojeda

Al Intendente se le atribuyó en una vivienda de dos pisos haber mantenido relaciones sexuales con la menor a cambio de drogas y dinero.

Como sustento probatorio se dió la descripción física en una cámara gesell y el relato de uno de los encuentros. Agregó el testimonio del padre de la víctima que declaró haberla llevado una noche a la casa del intendente al cumpleaños de su hija y luego “se enteró de que Ojeda no tiene hijas”.

Ojeda indicó que “la imprecisión en el tiempo y el lugar me hace difícil demostrar lo que tengo claro, que soy inocente. El principal testimonio de la cámara gesell no me nombra”.

“Mi casa es la casa de mi hija y acá se ha puesto en duda inclusive si soy padre o no. Tengo una hija por adopción”, planteó.

“No tiene reparación el daño que me han hecho”, cerró el jefe comunal.