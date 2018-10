Martínez lanzó fuertes críticas a la política habitacional

(ADN).- El legislador Raúl Martínez (FPV) lanzó fuertes críticas a la política habitacional de los gobiernos nacional y provincial. Aseguró que fracasaron todos los programas de construcción de viviendas en Río Negro. Y subrayó que ello conlleva una enorme cantidad de pérdidas de puestos de trabajo.

Martínez además cuestionó el sistemático incumplimiento de la administración de Alberto Weretilneck en la construcción de viviendas anunciadas a los largos de los años. “Este gobierno, en siete años, ha construido 800 viviendas y tampoco las terminó” aseguró en diálogo con Frecuencia VyP, y marcó que el último traspié fue el programa Camino a Casa, que “a pesar de los repetidos anuncios no se ha puesto en práctica”.

El legislador recordó “el plan de construcción de viviendas 70 30 que lanzaron hace dos años dijimos que era inviable por la situación económica, la situación de mercado fundamentalmente no hacía viable esta alternativa y lo decíamos porque conocemos varios casos de cooperativas y mutuales que teniendo los beneficiarios con los recursos necesarios desde el punto de vista salarial, con las tierras disponibles, con empresas disponibles para hacer convenios y recurrir al banco no se han acercado porque las empresas no estaban en condiciones de asumir los avales que el banco requería”.

“Nos estuvieron mintiendo durante dos años y ahora reconocen que el 70 30 es inviable y que no se van a construir viviendas”, señaló.

“Lo mismo pasó con el PPP, el programa de participación público privada, se discutió en la Legislatura, se sancionó la ley de adhesión a la ley nacional, porque las PPP venían a reactivar la obra pública por el achique que había en el presupuesto y demás. Otro fracaso que el gobierno ahora está reconociendo”, acotó el dirigente viedmense.

“El Techo Digno también se concluyó y nos quedaba el histórico FONAVI por el cual se construyeron en esta provincia mas de 30 mil viviendas”, recordó Martínez.

El justicialista recordó que “el primero de marzo el gobernador lanzó el anuncio de que estos recursos se iban a ocupar con la recaudación del cobro de viviendas del FONAVI con el cual se iba a generar un fondo de 900 millones para construir viviendas con un programa propio provincial”.

“Esto no ocurrió, ni en abril, ni en junio y tampoco el último anuncio que hizo el interventor del IPPV en Cipolletti cuando dijo en septiembre arrancamos y ahora sale a decir que los fondos Fonavi se están utilizando en terminar las viviendas”, señaló Martínez.

“Nosotros dijimos hace dos meses que el gobernador debería pararse de manos frente al gobierno nacional y decirles pongan la plata que se comprometieron, porque cuando se transfirieron las 2.500 viviendas de los municipios a la provincia el gobierno nacional se comprometió a transferir los fondos para terminar esas viviendas e incluso la infraestructura”, consideró y recordó que “al principio mandaron la plata, después no la mandaron más”.

“El gobernador tendría que haber reclamado con firmeza, porque se ha cansado de decir que este gobierno defiende los intereses de los rionegrinos sin embargo relegó ese reclamo para no enemistarse con el gobierno nacional y está utilizando los recursos FONAVI para terminar las viviendas que debería haber hecho con la plata de la Nación”, sostuvo Martínez.

El legislador cuantificó que “esto le quita la posibilidad a los rionegrinos de tener 700 u 800 casas por año y de tener entre 700 y mil fuentes de trabajo por año”.

“Barragan dice que se va a reducir un 30 por ciento la inversión en obra pública, pero no hay tal obra pública, por lo cual es muy difícil que se reduzca algo que no existe”, disparó Martínez en relación al interventor del IPPV. “Este gobierno en siete años ha construido 800 viviendas y tampoco las terminó”, cerró.