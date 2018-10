Macri: “La energía cuesta y hay que pagarla”

Mientras la UCR hizo una propuesta concreta para que el Estado se haga parte del costo de la compensación a las empresas por la devaluación y la oposición insiste con plantear una sesión especial, el Presidente defendió la suba del gas, dijo que “era grave lo que había pasado con la energía”, cuestionó a la gestión kirchnerista por decir que era “gratis”. “La energía cuesta y hay que pagarla”, sostuvo.

“Me duele en el alma cada aumento, porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos, pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro”, dijo Mauricio Macri, durante su paso por Olavarría, al ser consultado por la polémica que se generó en torno a la medida que dispuso el secretario de Energía, Javier Iguacel, por la que se cobrará un retroactivo a los usuarios de gas para compensar a las empresas por la devaluación.

“Era grave lo que había pasado con la energía. Yo entiendo, ahora estamos con el tema del gas, y soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada a asumir que cuesta y que hay que pagarla. Eso hizo que nos quedáramos sin energía. Y ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos”, dijo, en una larga entrevista con Radio M de Olavarría.

“A veces duele la verdad, porque nos enfrenta a nuestras limitaciones, a las cosas que hemos hecho mal y a las que tenemos que corregir”, expuso el mandatario, que volvió a remarcar que desde que se desató la crisis de este año pasó “los peores cinco meses” de su vida.

“Ha sido muy duro. Es mucha responsabilidad saber que tantos millones de argentinos dependen de uno y que muchas cosas exceden tu capacidad de acción, como fue el tema de la sequía, el aumento del petróleo”, aseguró el jefe de Estado, que estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y por el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.

Luego, de vuelta en el debate por la tarifa de gas, Macri parafraseó al acto español Imanol Arias, que expresó su incredulidad cuando, según apuntó, “veía muy tranquilos a los argentinos cuando la luz era prácticamente gratis”. “El dijo, yo no entiendo cómo los argentinos no sospechaban que la energía fuera gratis, y tiene razón. En España es carísima”, indicó.

“Esa comodidad -prosiguió Macri- fue como una borrachera, que después cuando te despertás a la mañana, te duele la cabeza. Y los argentinos no nos podemos engañar más. Tenemos que saber cómo son y funcionan las cosas. Y que aquello que te regalan, a la larga te va a costar más. Mi abuela me decía ‘desconfiá cuando te regalan algo”.

(Fuente: Clarin)