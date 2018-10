Interna del FPV: Natapof logró el aval del FG

(ADN).- Uno de los pre candidatos a intendente de Bariloche por el Frente para la Victoria, Daniel Natapof, dio un paso en la consolidación de su postulación: logró el respaldo del Frente Grande. El concejal podría competir en una interna con su compañero de bloque, Ramón Chiocconi. Ambos, buscan la bendición del presidente del PJ, Martín Soria.

En el encuentro, Natapof expuso su proyecto de gobierno ante vecinos y militantes.

“Desde una nueva gestión tenemos que recuperar la presencia del Estado municipal y dar respuesta a los problemas cotidianos que sufre la gente de nuestros barrios como son las calles destruidas y la falta de obras públicas” planteó el dirigente, quien también propuso “tenemos que profundizar la descentralización municipal y darle más poder y herramientas a las delegaciones municipales que son las que acercan el municipio a todas las zonas de nuestro gran ejido municipal”.

“La gestión municipal que voy a liderar necesita de todos los sectores de la ciudad, por lo tanto voy a convocar al dialogo y al consenso a los partidos, a los sindicatos, a las cámaras empresariales y a las organizaciones sociales. El intendente que pretenda sacar a Bariloche del estancamiento actual no debe ser soberbio y debe escuchar a todos los sectores para después tomar las decisiones que beneficien al conjunto de la sociedad”, enfatizó.

En el acto, estuvieron presentes en el encuentro el legislador mandato cumplido y dirigente provincial del PJ, Marcos Catalán, el Presidente del Frente Grande de Río Negro y de Bariloche, Julio Acavallo y Fabián Quilaleo, respectivamente.

“Es muy importante que los dirigentes del Frente para la Victoria que pretendan gobernar la ciudad expongan sus planes y a su vez se nutran de las ideas que podemos aportarles los partidos que somos parte del FPV, por lo tanto es muy valorable el gesto de Daniel que, antes de avanzar con su campaña, quiso poner a consideración su proyecto y enriquecerlo con nuestros aportes”, señaló Julio Acavallo.

En ese sentido, Natapof expresó que la “unidad de todos los que componen el FpV es central, para luego seguir abriendo el espacio al resto de los sectores que consideren que pueden aportar ideas y trabajo a la hora de Gobernar. Tenemos que ir hacia un Movimiento Político, Cultural y Social que tenga un programa de Gobierno para sacar la ciudad adelante”.

Por su parte, el legislador mandato cumplido, Marcos Catalán y dirigente del PJ, aseguró que “la alianza con el Frente Grande es muy importante. Fue uno de los puntales de la victoria del Gringo Soria luego de 28 años de gobierno radical, y ahora lo volverá a ser para ganar la intendencia de la mano de Daniel Natapof en Bariloche, y Martín Soria en la provincia”.

“El Frente para la Victoria de Bariloche tiene que reproducir el trabajo mancomunado que hemos hecho en la provincia con el liderazgo de Martin Soria, si seguimos ese camino seguramente tendremos el acompañamiento mayoritario de la población; con estos encuentros demostramos que es posible la unidad en la diversidad y que el compañero que encabece el proyecto a nivel local debe sintetizar todas las corrientes del Frente”, afirmó Acavallo.

En la reunión el presidente del Frente Grande local, Fabián Quilaleo, manifestó “uno de nuestros aportes es que se debe poner en marcha lo estipulado en la Carta Orgánica respecto a que las empresas que no tienen domicilio legal en Bariloche, pero realizan sus actividades en la ciudad, deben pagar las tasas municipales. No puede ser que el municipio esté fundido y empresas que ganan mucha plata y usan nuestras calles, nuestros paisajes y toda nuestra infraestructura no aporten un peso al desarrollo de Bariloche”, planteó Quilaleo.