Funcionario, acusado de abusos, renunció a su cargo

(ADN).- El delegado de la Secretaría de Trabajo provincial en Cipolletti renunció a su cargo. Lo hizo luego que su ex pareja, y su hija lo denunciaran públicamente por haber abusado sexualmente de ellas. Aparicio Rifo negó las acusaciones, y aseguró que su alejamiento es para “proteger” a los trabajadores de la delegación.

Lila Calderón es dirigente social de la ciudad, y denunció públicamente a su ex pareja, padre de su segundo hijo, por haber abusado sexualmente de ella mientras cursaba su segundo embarazo hace más de 17 años. Al relato de Calderón se le sumó el de su hija mayor, quien también aseguró haber sido víctima de abuso sexual cuando era tan sólo una niña, consignó LM Cipolletti.

“Durante muchos años viví con miedo, primero a mi viejo y después a él. Era un tipo que demostraba saberlo todo, un gran revolucionario al cual nada le podía pasar, militante del PC y después del PO. Yo era muy joven y, para él, ignorante, bruta, incapaz de salir adelante sola con mi hija de dos años. No sólo me sometió, sino que me humilló, abusó de mí cuando estaba embarazada de mi hijo, me golpeó, intentó quitarme la vida en varias oportunidades. Yo te denuncio, Aparicio Rifo, por haber abusado de nosotras”, relató Calderón.

Además, remarcó que la primera hija que tuvo en su adolescencia y quien adoptó a Rifo como a un padre también fue víctima del calvario cuando tenía 9 años. “Este tipo me hacía creer que ayudaba cuando a ella le daban ataques de epilepsia, pero en realidad la hizo sufrir los peores abusos, manoseos, tocamientos que la marcaron para el resto de su vida. En ese momento ella no se animó a denunciarlo porque amaba a su hermano (hijo biológico de Rifo) y a la familia de él, pero tuvo todo el coraje para animarse a denunciarlo y me dio el pie a mí para liberarnos de toda esta mierda”.

Calderón contó al diario cipoleño que intentaron realizar la denuncia formal ante la fiscalía hace poco más de un mes, pero que se negaron a tomarla porque los hechos ocurrieron hace mucho tiempo y, en ese momento, ella estaba en pareja con el acusado.

Rifo presentó su renuncia ante el secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, quien la aceptó.