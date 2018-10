El macrismo “respira” por la escasa adhesión del PJ Federal

El escenario de 2019 está muy claro en Cambiemos pero no en el PJ. Mientras el presidente Mauricio Macri lanzó su candidatura en los Estados Unidos, en la Argentina el Justicialismo tiene una amplia gama de candidatos a tono con la dispersión que se observó durante los años de gestión que lleva el ex jefe de gobierno porteño.

La última encuesta de Raúl Aragón muestra un panorama repartido en la oposición, en la cual se destacan Cristina Kirchner y Sergio Massa, aunque la incógnita pasa por saber quien puede romper el techo de intención cuando falta un año para la elección presidencial.

Por su parte, dentro del peronismo “dialoguista”, a Massa lo votaría el 15,1% (69,4% no lo haría). En segundo lugar aparece Miguel Pichetto (11,3% lo votaría y el 75,6% no) y por último el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a quien apenas lo votaría un 7,5 por ciento de los consultados (72,3% no lo votaría).

La encuesta tomó 603 casos efectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la pregunta fue respecto la candidatura de Macri, un 38,9% de los consultados aseguró que lo votaría, mientras que el 55% no lo haría. María Eugenia Vidal, el plan B del Gobierno, tiene números casi idénticos a los del Presidente: un 38,4% la votaría y un 54,9% no.

En diálogo con Perfil, el encuestador Aragón señaló: “El problema que tiene el PJ alternativo es la instalación de las candidaturas. Se tiene que ubicar como oposición al macrismo pero a la vez diferenciado del kirchnerismo. Fijate esto. A nivel nacional, todos los que no votarían a Macri ni a Cristina son el 31,1%. Es decir que hay un espacio en el medio pero no es fácil ocuparlo”.

En ese sentido, remarcó: “El problema es que no hay un liderazgo definido, entonces es muy difícil. Pero para eso tenes que sumar mas voluntades, ampliar, gobernadores y sectores PJ no K. Y luego sentarse a definir un proyecto de país. Falta saber que proponen”. Por último, en cuanto a la candidatura de Cristina Kirchner, señaló: “El núcleo duro no se mueve. Para mi es un misterio. Se mantiene desde que se fue de la Presidencia”.

