Crisis: Lilita ahora arremetió contra Frigerio y Bullrich

Lejos de bajar un cambio tras la presentación del pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, siguió disparando fuego amigo. Reiteró sus críticas a Mauricio Macri, le pegó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la trató de ingenua a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Quiero que la sociedad entienda que no quiero romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia. A mi la gente no me vota para que mienta”, dijo en una entrevista televisiva en la que volvió a coquetear con la ruptura de la alianza que crearon en 2015 junto a Macri y el radical Ernesto Sanz.

Mientras en la Casa Rosada trabajan en un plan para contener a la diputada y armar una reunión con el Presidente para las próximas semanas, la líder de la Coalición Cívica amplió el abanico de víctimas de sus dichos.

Fiel a su estilo de criticar y luego ensalzar a los depositarios de sus dardos, aseguró que Mauricio Macri es “el mejor candidato” de Cambiemos para las presidenciales 2019, a pesar de recientemente haber expresado su “pérdida de confianza” en el mandatario en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Al que le dedicó un nuevo dardo fue al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien había salido al cruce de las críticas de Carrió contra Garavano. “El mejor candidato a presidente por Cambiemos para el 2019 es Macri por las decisiones que ha tomado durante su gestión. Rogelio quiere ser presidente, con el peronismo puede. En Cambiemos, no sé”, lanzó Carrió. De todas maneras, reconoció que el tenor de sus cuestionamientos tensa cada vez más su relación con él. “Yo confío en que el Presidente va a recapacitar.

Estoy de acuerdo con que no es el momento porque sería como que yo le ganara una disputa”, atizó. Para darle un broche final, insistió con que no tiene inconveniente en retirarse de la coalición Cambiemos pero dejó claro que no lo hará por voluntad propia. “Si (Macri) se cansa me puede echar, no tengo problema en irme. Pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia”.

Respecto del pedido de juicio político a Garavano, sostuvo que “es una cuestión de principios, no importa que no prospere”. “Alguien habrá entendido que yo discutí la autoridad pero no, yo ejercí una facultad que es el pedido de juicio político, en ningún momento pedí la renuncia”, agregó.

Si bien Bullrich fue parte de la Coalición Cívica hace unos años, la actual ministra de Seguridad no quedó al margen de las críticas. En declaraciones al canal La Nación+, la chaqueña aseguró que su ex aliada política es “engañada” por las fuerzas de Seguridad cuando realizan operativos antidrogas. “Le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue”.