Cárdenas y Carrasco: declaró Cufré y 8 policías

En una hora los 8 policías declararon ante el Tribunal. A pedido de la Defensa no hubo preguntas. Uno tras otro los imputados se declararon inocentes, aunque hubo declaraciones contradictorias. El ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré, aseguró que “nuestro personal se estaba manejando bien”, y que las causas que a él se le imputaron “fueron políticas”.

A ocho años de la represión policial que terminó con los asesinatos de Sergio Cárdenas y de Nicolás “Nino” Carrasco, los ex jefes policiales estuvieron finalmente hoy sentados ante el tribunal.

Las declaraciones fueron breves, y a requerimiento del abogado defensor, Sebastián Arrondo, no se formularon preguntas.

Ajustados a su estrategia los imputados manifestaron su inocencia, defendieron la actuación de la policía durante la tarde del 17 de junio de 2010, y adelantaron que ampliarán con detalles lo sucedido luego del debate, en el trascurso de las audiencias.

La expresión, calcada, tuvo que ver con el pedido de la defensa para que los policías puedan ausentarse cuando declaren los testigos y peritos, cuestión a la cual la querella, representada por las abogadas Natalia Araya y Marina Schiffrin, y el fiscal Martín Lozada, se opusieron de plano.

“Esto no es un trámite”, sostuvo Araya, “están imputados en una causa. No es que vengo a declarar y vuelvo a mi casa. Así como es pesado para ellos estar acá durante estos 20 días, también ha sido pesado para las víctimas estar ocho años esperando el juicio”.

Uno de los primeros en comparecer fue el aún comisario Jorge Carrizo, entonces jefe de la comisaría 28. “En ningún momento de mis 30 años (de servicio) maté a nadie ni di directivas de matar a nadie”, dijo, y aseguró que “la situación que ocurrió ese día era un caos, una crisis donde corría peligro la vida de mis compañeros; yo estuve en el lugar, a mí nadie me lo contó”.

“Tomamos las decisiones de acuerdo a la situación”, sostuvo el comisario, “en ese momento”, agregó, “Querían quemar la comisaría con nosotros adentro”.

Los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo, encausados por el “homicidio en riña” de Sergio Cárdenas, se abrazaron al libreto: “yo no maté a nadie”, dijeron los tres, “usé postas de goma”, y “la situación estaba desbordada”, por toda declaración.

De acuerdo a las pericias, no obstante, de ese grupo de tres agentes salió el disparo que acabó con la vida de Cárdenas. El proyectil que le extrajeron al joven durante la autopsia, era de plomo.

“No tengo nada que ver con los delitos que se me imputan y eso se va a demostrar en el juicio”, dijo, el ex jefe de la Regional III, comisario Mayor Retirado, Argentino Hermosa. “La formación de la policía de Río Negro ha sido la de preservar vidas y bienes, nunca la de matar personas”, explicó: “lo policías tienen una formación humanista”.

Hermosa, quien cuando comenzó la represión viajó a El Bolsón junto al ex ministro de Gobierno, Diego Larreguy, el entonces secretario de Seguridad, Víctor Cufré y el ex jefe de Policía, Jorge Villanova, está imputado por haber actuado con negligencia e impericia aquella tarde, en la que perdieron la vida dos personas, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29, casado, dos hijos, y resultaron heridas otras 13.

Cuando le preguntaron al comisario General retirado y ex secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré, si había tenido otras causas a lo largo de su carrera, reconoció que “no tengo en cuenta la cantidad, pero creo que fueron 12 con ésta, desde 2008”, pero que “ninguna afectó mi buen nombre y honor (porque) eran políticas. Se politizaba todo en esos años”, dijo, “porque era un año electoral”. Adjudicó además esas causas a una suerte de persecución porque “tenía problemas personales con la Defensora del Pueblo y su hermana, Liliana Piccinini”.

Cufré explicó su ausencia durante las horas de la represión en el alto de Bariloche a raíz del viaje a El Bolsón que emprendió junto a Larreguy y Villanova, para asistir a una reunión vinculada al asesinato del médico de la policía, Guillermo Neumann, en marzo de ese mismo año.

“Era el objetivo que teníamos”, dijo Cufré, “Y lo cumplimos”, y añadió: “todas las muertes son importantes, no hay unas muertes más importantes que otras”.

En tal sentido Cufré señaló que el viaje era “pre acordado” y que “nos fuimos, no escapando de Bariloche como se dice”.

Al igual que sus colegas, el ex secretario de Seguridad, se declaró inocente, pero en su declaración entró en contradicción con los dichos, entre otros, del ex jefe de la 28, Jorge Carrizo, ya que a diferencia de aquel, Cufré explicó que cada unidad policial y cada comisario “tiene su responsabilidad” y que no se interviene a menos que “la causa se desborde totalmente”.

Dijo que a su criterio “no era este el caso a pesar de la gravedad (el de la tarde del 17 de junio) porque nuestro personal se estaba manejando bien”.

Minutos antes Carrizo había declarado que la situación “era un caos, una crisis”, y que “corría peligro la vida de mis compañeros”. En el mismo sentido se pronunciaron los agentes Pil, Epuñan y Sobarzo: “la situación estaba desbordada”, afirmaron.

Al cierre de la jornada, que reanudará este miércoles a la 9, el Tribunal resolvió por unanimidad no autorizar la ausencia de los imputados durante el debate, cuestión previamente planteada por la defensa y cuestionada por la fiscalía y la querella. Si se les permitirá permanecer –si lo solicitaran- bajo custodia en una sala contigua, pero no podrán abandonar la jurisdicción mientras duren las audiencias.

