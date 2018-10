Aún no sancionaron al docente acusado de abuso en Stefenelli

(ADN).- El docente de la Escuela Nº 38 de Stefenelli, separado de su cargo porque está acusado de abusar sexualmente de alumnas de entre ocho y nueve años, está cumpliendo funciones en la Delegación del Alto Valle del Ministerio de Educación y aún no tiene sanción.

Si bien no puede estar al frente de un aula, el hombre aún no está sancionado porque el sumario todavía no se cerró. “Una vez que termine el sumario, creemos a fines de noviembre, la Junta de Disciplina evaluará si le aplica una sanción, que puede ser hasta la exoneración. Mientras tanto está cumpliendo su carga horaria en la Delegación”, explicó la ministra Mónica Silva.

Ayer, en la Fiscalía de Delitos Sexuales se formalizó la novena denuncia contra el docente.

La primera denuncia fue presentada a la Justicia a principios de agosto por los padres de una alumna. Con el correr de los días se fueron sumando más familias denunciando que el hombre habría abusado de otras alumnas. Con la presentación de esta semana, ya suman nueve las denuncias.

El caso del docente de Stefenelli tomó gran repercusión en los últimos días, al punto que los abogados querellantes del caso Solano, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, se reunieron con las familias de las víctimas para hacerse cargo de la representación legal.