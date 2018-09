UNRN: piden reveer la ocupación en la sede Alto Valle

(ADN).- Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro emitieron un comunicado sobre la toma del edificio del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle y Valle Medio, ubicado en General Roca, por parte de un grupo de alumnos y dos docentes de esa sede universitaria.

El Vicerrector radicó la correspondiente denuncia ante el Juez Federal de General Roca, Hugo Greca, y convocó a escribano público para labrar un acta que certifica los bienes y documentación obrante en el Vicerrectorado, “cumpliendo con las responsabilidades y deberes de las autoridades como funcionarios públicos, en resguardo de los bienes públicos y la documentación sensible que se encuentra en el edificio del Vicerrectorado”, señala el comunicado.

Agrega que “las autoridades de la UNRN invitan a reconsiderar las medidas extremas y mantener la utilización de los canales institucionales democráticos para canalizar demandas y actitudes”, a la vez que reitera el apoyo absoluto a todas las manifestaciones estudiantiles, de docentes y de no docentes, en pos del reclamo que en estos días realizan las Universidades Nacionales y en particular la UNRN y se destaca que “en sintonía con el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas (nacionales y provinciales), no se comparte la toma de recintos universitarios como modalidad de protesta”.

Recuerda incluso que la Asamblea Interclaustro de la Sede Alto Valle y Valle Medio del último 4 de septiembre, aprobó con el voto de la mayoría la postura de un “No a las Tomas”. Resulta entonces antidemocrática la toma del Vicerrectorado por parte de un grupo minúsculo de miembros de la comunidad universitaria.

También se indica que “la legítima protesta de la comunidad universitaria del país por mayor presupuesto, se debe expresar con las universidades funcionando, no afectando el trabajo que entre otras cosas implica el pago en término a proveedores, servicios públicos y alquileres, tramitación de novedades (p.e. licencias de salud) de docentes y no docentes, becas estudiantiles y gestión académica y administrativa que también implica la liquidación en tiempo y forma de los salarios”.

Las autoridades de la UNRN recuerdan las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Congreso de la Nación y otras instituciones democráticas reclamando la mejora presupuestaria y la continuidad del plan de infraestructura de la Universidad, a la vez que se enfatiza puntualiza que las autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad se han pronunciado masivamente en defensa de la universidad pública, participan de movilizaciones, abrazos simbólicos, actividades culturales, clases públicas y difusión de los problemas presupuestarios a la sociedad toda.