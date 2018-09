Río Negro perdió 5 mil millones en coparticipación

(ADN).- Río Negro perdió 5.339 millones de pesos en transferencias nacionales desde 2016. Son conceptos coparticipables como la cancelación de la devolución del 15% ANSES, reducción de impuestos de Bienes Personales, Impuesto al Cheque y el Fondo Sojero. El recorte lo sufrieron casi todas las provincias, excepto la de Buenos Aires y CABA, distritos que gobiernan María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Según el informe, que realizó el equipo económico del Frente para la Victoria que comanda el ex ministro Axel Kicillof, desde la asunción de Mauricio Macri las provincias tuvieron una fuerte reducción que no se equilibraron con las compensaciones que se fueron haciendo en otros conceptos. Incluso, la que anunció el gobierno a partir de la eliminación del Fondo Sojero no llega ni a la mitad de la pérdida de recursos.

Los más de 5 mil millones no contemplan la reducción de las asignaciones familiares, jubilaciones, salarios (que pierden contra la inflación) y otros beneficios, lo que provoca que se inyecte menos dinero a la calle y desalienta el consumo, un golpe directo a las pymes.

Una de las primeras medidas que afectó el ingreso de las provincias fue la derogación de la devolución -en cuotas- del 15% de ANSES (enero 2016), excepto para las provincias con fallo judicial como San Luis, Córdoba, Santa Fe. Y la condonación de impuestos coparticipables a cambio de ingreso impuesto con destino a ANSES (mayo 2016).

Reducción hasta eliminación de bienes personales, decretado en mayo 2016.

El consenso fiscal, entre otras cosas, derogó el artículo 104 de Ganancias y ahora se coparticipa con los coeficientes vigentes. Se retira el 30% del Impuesto al Cheque de la coparticipación y se destina a ANSES. Y se establecen compensaciones por la diferencia. La medida surgió en diciembre de 2017.

Otro punto que generó polémica y aún está en pleno debate, es la eliminación del Fondo Sojero anunciada hace unas semanas.

Por el consenso fiscal las provincias debieron asumir compromisos que limitaron su capacidad de recaudación.

-Ingresos brutos: eliminar tratamientos diferenciales, desgravar exportaciones, reducir alícuotas progresivamente hasta su cuasi desaparición en 2022.

-Impuesto inmobiliario: Actualizar valuaciones y modificar alícuotas.

-Impuesto a los sellos: eliminar tratamientos diferenciales, reducir alícuotas progresivamente hasta su desaparición en 2022.

-Tributos sobre el salario: derogar cualquier impuesto.

-Tributos sobre transferencias de servicios: derogar cualquier impuesto.

Y a partir de la reforma fiscal, se eliminaron los diferenciales regionales en rebajas de contribuciones patronales, lo que implicó una pérdida para las provincias de 36.273,6 millones de pesos en 2018.

CABA y PBA

La excepción fueron los distritos gobernadores por el PRO puro. Mientras la mayoría de las provincias perdía recursos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementó la alícuota de coparticipación de 1,4% a 3,7% (se redujo a 3,5% en 2018), lo que significó un monto de recursos adicionales de 59.625 millones de pesos (10.444 en 2016; 14.275 en 2017 y 12.618 en lo que va de 2018.

En el consenso fiscal se acordó una compensación especial para la Provincia de Buenos Aires de 21 mil millones de pesos en 2018 y de 44 mil en 2019, ajustable luego por inflación. Además, esa transferencia está eximida de ser coparticipada a los municipios.

Centralismo

Del informe se desprende que el gobierno nacional ha definido concentrar los recursos alrededor del puerto de Buenos Aires, volviendo a una mirada centralista y unitaria, perjudicando a las provincias y contradiciendo el espíritu federal de la Constitución.

Además, alienta el crecimiento de la zona centro (CABA, PBA, Santa Fé, Córdoba y Mendoza) relegando a la Patagonia, el NOA y el NEA.