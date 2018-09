Agricultores del IDEVI llevaron su protesta al Ministerio

(ADN).- Los pequeños productores y agricultores familiares del IDEVI se movilizaron hoy por las calles de Viedma para visibilizar la problemática de la agricultura familiar. La protesta tuvo su epicentro en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su titular, Alberto Diomedi, recibió a una comisión que le trasladó sus inquietudes.

Allí, acordaron armar una mesa para comenzar a delinear los trazos de la reglamentación de la ley provincial de agricultura familiar. Los chacareros le recriminaron a Diomedi el desmantelamiento del área.

Los productores definen la situación de la agricultura familiar como “terminal y catastrófica”, con “costos que subieron indiscriminadamente y una gran reducción del mercado interno”, no consiguen financiamiento, está en riesgo las posesiones y títulos comunitarios de los pequeños productores, lo que está haciendo inviable la actividad de los pequeños productores.

Otras medidas, como la eliminación del monotributo social agropecuario, la reducción de la Secretaría de Agricultura Familiar y la desfinanciamiento de todos los planes y programas de fortalecimiento del sector, son puntos que agravan la crisis.

Sergio Termi, agricultor integrante del consejo del IDEVI, expresó que “el sector de la agricultura familiar está atravesando una crisis tremenda, nosotros producimos los alimentos que come todo el pueblo argentino, tenemos enfrente un gobierno municipal que no nos registró nunca, un gobierno provincial sin ningún tipo de proyecto de provincia, y un gobierno nacional que directamente nos borró del almanaque, borró el trabajo de tantísimos años. No nos alcanzamos a consolidar como sector y prevaleció el sector de los Anchorena, de los Blanco Villegas, el de la Sociedad Rural. Los productores están muy desanimados, a pesar de los esfuerzos que puedan hacer no van a alcanzar a sobrevivir a esta crisis si no se hace algo rápido. En el IDEVI la mayoría somos productores de la agricultura familiar, estamos muy complicados porque tenemos los agroinsumos dolarizados y las ventas pesificadas, la falta de consumo en algunos sectores, como el tambero, productor de porcinos o avícola, ha hecho estragos, hemos perdido la rentabilidad y vamos a ser historia en cualquier momento”.

Mauro Larrañaga, productor porcino del Valle Inferior, manifestó que “la situación es crítica, por el cambio de reglas que nos ha impuesto el gobierno nacional, además de todas las medidas tomadas en contra de las economías regionales, nos han quitado representatividad en el Ministerio de Producción y me pregunto dónde se van a discutir las políticas del sector. También me pregunto, ¿si se corta la cadena productiva, piensan importar?”. Invitó a la comunidad a “luchar para seguir produciendo y alimentando a nuestro pueblo con productos de calidad y a precio justo, depende de nosotros garantizar la soberanía alimentaria para nuestro pueblo”.

Los agricultores familiares también estarán participando el próximo lunes de las movilizaciones convocadas por el Frente Intersindical y Social, que integran las dos CTA, la CGT Zona Atlántica, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa, movimientos sociales y organizaciones políticas, en el marco del paro general convocado por la CGT para el próximo martes 25 de septiembre y el de 36 horas dispuesto por las CTA desde las 12 horas del lunes.