Presupuesto: “Gran porcentaje va a pagar deuda”

(ADN).- La diputada nacional María Emilia Soria advirtió que si el Presupuesto que hoy elevará el gobierno nacional al Congreso no “incluye al pueblo”, el Frente para la Victoria no lo acompañará. Se quejó porque no se conocen los detalles ni la orientación que tendrá, pero aseguró que por cómo se viene delineando la política económica, “gran porcentaje del PBI va a pagar los servicios de la deuda”.

En diálogo con el programa Nada Personal de radio Uno, la diputada indicó que “lo que se sabe es lo que me contaron el vicegobernador de Neuquén y el de Santa Cruz” en el encuentro Patagónico. “A los gobernadores no les dijeron nada. Los invitaron a sacarse una selfie con el Presidente”, criticó.

Pero estimó que “va a ser un presupuesto donde gran porcentaje del PBI va a pagar los servicios de la deuda”.

“En la Cámara también hay irregularidades. Yo como diputada nacional no puedo asistir, sólo lo pueden hacer los miembros de la comisión de Presupuesto”, se quejó antes de añadir que “nosotros no vamos a permitir que se modifiquen las asignaciones familiares ni las jubilaciones en la Patagonia”.

Advirtió Soria que “va a haber algún que otro apriete con alguna obra para los gobernadores, o que la provincia no deje de endeudarse”.

Por otro lado, planteó serias dudas sobre el acompañamiento del FpV a la denominada “ley de leyes”. “Si no es un Presupuesto que incluya al pueblo, no lo vamos a acompañar. Yo no voy a ser responsable que los pibes se queden sin vacuna, les roben a los jubilados, a los trabajadores ni a la educación pública”, indicó.

Finalmente anunció que “no vamos a ser responsables del saqueo que va a ser el presupuesto”.