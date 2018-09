Piden explicaciones a Gennuso por los aportes truchos

(ADN).- “Es un tema que debe investigar la justicia”. “Gennuso ya debería haber realizado las declaraciones pertinentes”. Las expresiones corresponden al concejal de Bariloche, Daniel Natapof (FPV), sobre el caso de los aportes de campaña de Juntos Somos Bariloche (JSB) en 2015. También se manifestaron en ese sentido sus compañeros de bloque, Ana Marks y Ramón Chiocconi.

Después de la revelación periodística, el intendente Gustavo Gennuso faltó al acto de inauguración del ascensor de la Biblioteca Sarmiento, previsto para hoy, al que se había anunciado previamente su presencia. Desde el gobierno municipal y el bloque de concejales de JSB evitaron toda referencia al tema.

El cambio, el concejal Daniel Natapof consideró que la existencia de aportantes apócrifos es de “gravedad extrema”, y responsabilizó al Intendente de cometer “los peores pecados de los más rancio de la vieja política”. Por eso, en diálogo con En Estos Días, consideró que “es un tema que debe investigar la justicia”, y manifestó su asombro por el silencio del jefe comunal: “Gennuso ya debería haber realizado las declaraciones pertinentes”, dijo.

Para el concejal, en caso de comprobarse, “adquiere una gravedad extrema, tanto desde el punto de vista jurídico, como político y ético”, que implica “haber perpetrado un engaño a la Ley y a la sociedad”.

Al igual que en el caso de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Natapof advirtió que la aparición de aportantes truchos puede traer aparejado otros delitos, “como el de lavado de dinero”.

Luego, contextualizó: “No se puede obviar que se da en el marco de las recientes revelaciones de la entrega de bolsos con dinero a Weretilneck”. Se refirió, de esta forma, a la denuncia de un empresario que aseguró que su hermano, dueño de una firma proveedora de YPF, le entregó dinero al Gobernador para la campaña de 2011.

Finalmente, cargó contra Gennuso: “Llegó a la Intendencia con el discurso de la nueva política y de la transparencia, pero está cometiendo los peores pecados de lo más rancio de la vieja política”.

Su compañera de bancada, Ana Marks, señaló que “ante los listados que se han hecho públicos, es urgente la investigación de los hechos que se denuncian”. Para la edil, “en caso de comprobarse estaríamos ante un hecho aberrante, no solo por la utilización de fondos oscuros sino por utilizar listados de beneficiarios de la fundacion que presidía (por Gente Nueva), engañando a quienes confiaron en él”.

Finalmente, Marks planteó que “hoy mas que nunca Bariloche necesita explicaciones e intervención de la Justicia”.

En una misma línea, el concejal Ramón Chiocconi, enmarcó el caso en una serie de hecho que hacen que “estemos viendo cosas que son inéditas en el Municipio de Bariloche”. En ese sentido repasó “el uso de un llamado de un Secretario de un Juzgado Federal para hacer, la semana pasada, una operación de prensa usando el nombre de (el Juez, Claudio) Bonadío”.

“Hoy surge esto de los aportantes truchos. Es extremadamente grave. Yo me pregunto de ahora en adelante cómo hace Gennuso para sostener algún tipo de autoridad ante la sociedad, no solamente autoridad moral de la cual ya claramente no le queda nada -dijo Chiocconi-, sino cualquier otro tipo de autoridad, alguien que hoy dirige la ciudad pero ha usado personas para justificar dinero de ingresos que no conocemos”.

Finalmente, el concejal del FpV calificó el posible robo de identidades como “algo muy bajo”, y mencionó que en el caso “no es sólo estaría involucrado Gennuso, sino también funcionarios e incluso algunos con cargos electivos de mucha importancia en la ciudad y la Provincia. Esto es extremadamente grave”, cerró.

Las repercusiones por la difusión del listado de aportantes a la campaña 2015 de Juntos Somos Bariloche fueron inmediatas y se dieron fundamentalmente entre los lectores de En estos días. Muchos de ellos figuran en la lista y se están comunicando por decenas con este medio para denunciar la falsedad de la información presentada por el partido Juntos Somos Bariloche, y consultar cómo y dónde realizar la denuncia correspondiente.