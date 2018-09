¿Odarda la compañera de fórmula de Soria?

(ADN).- La senadora Magdalena Odarda no descartó integrar la fórmula junto a Martín Soria. “Todavía no está decidido” dijo, pero indicó: “posiblemente sí”. La dirigente de RIO se muestra cada vez cercana al jefe del PJ y su partido -junto al Socialismo- trabaja en la ampliación del frente opositor. Y exhortó a dejar de lado las diferencias para construir una alternativa política para que en Río Negro no “gane un gobierno conservador”.

Odarda también habló -en un entrevista en Nada Personal de Radio Uno- de la conformación de RIO, la salida de la CC-ARI, Elisa Carrió y cómo votará el Presupuesto en el Senado.

¿RIO ya es un partido fortalecido?

-Es muy difícil construir un partido político desde cero y RIO ya tiene personería provincial e iniciamos el reconocimiento de distrito para poder presentarnos a elecciones nacionales que creemos que tendremos hacia fin de año. Es un partido que tiene muy claro su posicionamiento para con este gobierno nacional y sus políticas dañinas para contra el pueblo.

-¿Por qué RIO?

-Por la defensa del ambiente y todas las banderas históricas.

-¿Cómo vivió la transformación del ARI y de Carrió?

-Era una situación previsible. Por eso nos resistíamos a integrar el partido que habíamos tardado tanto en construir. Siempre peleamos con dificultades y competimos con partidos grandes. Sabíamos que una vez que renunciáramos al ARI ese partido iba a confluir con Cambiemos, que no tiene nada que ver con la plataforma histórica del ARI de 2002 y 2003. Había diferencias ideológicas y era necesario dar un paso al costado, sobre todo cuando Carrió apoyó a otra candidata (Lorena Matzen).

-¿Con Carrió habló?

-No personalmente, pero sí con toda la mesa nacional y lo entendieron perfectamente. Nosotros desde cero no integramos Cambiemos. Nos invitaron a ser parte del bloque del Senado y no lo integramos.

-Estas coincidencias que tiene ahora con distintos partidos políticos como el FpV e incluso gremios, ¿Puede terminar en una alianza electoral?

-Estoy segura que sí. La historia de este país lo exige. Exige que se prioricen las coincidencias en las luchas de estos últimos dos años y medio. Con la central nuclear trabajamos juntos, con la contaminación del río, con la defensa de los jubilados. Tienen que confluir todos los sectores con el mismo posicionamiento frente al gobierno nacional y muchas otras banderas que hemos levantado siempre, como la extranjerización de la tierra, la defensa de los bienes naturales. Eso nos fortalece y nos halaga porque no nos encontramos tan sólos. Puede ser una oferta electoral que tenga muchas chances de triunfo.

–En algún momento confluyó en el mismo espacio con Weretilneck (Encuentro) y tiene una buena relación con Pesatti. ¿Qué diferencia a Juntos de este armado con el FpV como columna vertebral?

-La posición errática del gobernador respecto al gobierno nacional. Las últimas medidas el gobierno de Río Negro las ha aplaudido y casi salió a militarlas. Eso nos aleja mucho, más allá de las relaciones de amistad que tengo con Pesatti, con quien trabajé muchos años juntos como legisladores. Nosotros estamos en contra del gobierno neoliberal de Macri, lo decimos y actuamos en consecuencia.

–¿Qué visión tiene el gobierno nacional para con la Patagonia?

-La Patagonia es una zona de sacrificio. Dijeron que había retrocedido con el recorte de las asignaciones familiares y lo terminaron haciendo. Con la Zona Austral que es un derecho de 1972 ampliado en 2008, lo mismo. Recortan por los jubilados, trabajadores, chicos que estudian, contención social, Conectar Igualdad, mientras el 20 por ciento del Presupuesto es para pagar la deuda. Hay que tener mucho cuidado con votar este presupuesto porque vamos a blanquear legalmente todas las recetas del FMI.

–¿Va a votar en contra?

-Esa es la decisión salvo que haya un cambio en el Presupuesto. Así no se puede votar de ninguna forma. No hay fondos para la fruticultura, las obras fundamentales de esta provincia no están contemplados, no hay viviendas. Hay ajustes mediante despidos, tarifazos, le redujeron el Presupuesto a la lucha contra el cáncer… Condenar a los argentinos a una deuda externa que quizás la van a pagar nuestro hijos y nuestros nietos para una plata que no está, que no está pare Educación ni para Salud ni siquiera para desarrollo ni para producción, pero que se la están llevando afuera del país. Aumentó la desocupación y la pobreza, por eso tenemos la obligación histórica de estar todos juntos y construir una alternativa política, va a ganar un gobierno conservador en Río Negro.

–¿Va a ser candidata a gobernadora?

-Todavía no está decidido. Posiblemente sí. La decisión va a estar en los próximos meses. Me gusta mucho mi trabajo legislativo, me apasiona. También sería un desafío ser parte de un gobierno provincial y desarrollar una tarea con parte legislativa y parte ejecutiva. Poder tomar decisiones inmediatas conociendo la provincia como la conozco sería un desafío muy importante. Estamos construyendo este frente de abajo hacia arriba y primero logrando las coincidencias estructurales, y ya llegará el tiempo concreto de ver qué rol ocupará cada uno.

-¿En Viedma tiene candidate?

-Se verá con todos los sectores que conformen el frente. Tenemos dirigentes que pueden ocupar los distintos espacios, pero no queremos anteponer ninguna candidatura. Cuando confluyamos en una plataforma para Viedma vamos a elegir al mejor candidato y nosotros vamos a tener una presencia fundamental porque en Viedma sacamos el mejor porcentaje en las elecciones pasadas. Va a ser un lugar muy fuerte para RIO.