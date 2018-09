“No vamos a rifar el prestigio del gremio en una paritaria”

(ADN).- El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió al gobierno que si no hay un “último esfuerzo” no habrá acuerdo. Dijo que en caso de tener que decidir entre los afiliados y los funcionarios no tendrá dudas. Destacó el crecimiento del gremio y aseguró que si eso se pone en juego, no lo va a “rifar”.

“Creo que estamos cerca de un acuerdo” dijo Aguiar hoy en diálogo con el programa Nada Personal de Radio Uno, y vinculó la certeza a su “natural optimismo”. Pero pidió adelantar los tramos del aumento a octubre por planilla complementaria, el pase a sumas fijas gradual del aumento y un bono de fin de año.

El sindicalista remarcó el indomable proceso inflacionario y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y en consecuencia aseguró que buscan un “aumento real al bolsillo” de los empleados.

Consultado sobre las finanzas provinciales y la posibilidad que el gobierno ceda a los reclamos gremiales, expresó que “históricamente nos han dicho que no tienen plata” pero subrayó que “ya no es un argumento válido”, cimentado en el promocionado superávir fiscal de la provincia.

Y advirtió: “si tengo que elegir entre quienes cada cuatro años nos acompañan con su voto y depositan en nosotros su confianza, o entre Domingo, Di Giácomo y Tipping, no tengan dudas, siempre a favor de los trabajadores”. Aguiar remarcó que “a muchos les llamó la atención el rechazo de ATE a la oferta del gobierno”, y agregó: “ATE viene creciendo en la provincia, estamos desbordados por la cantidad de nuevos afiliados, y eso se logró en base a la lucha en la calle con compañeros y compañeras con fuertes convicciones, hemos ganado un prestigio, no lo voy a rifar en un acuerdo salarial”, sentenció.

El gremio, junto a UPCN, volverán el lunes a las 15 al Ministerio de Economía a reunirse con los representantes del gobierno en el seno de la Mesa de la Función Pública, donde se continuará debatiendo sobre los aumentos de sueldo para los trabajadores de la administración provincial para los últimos tres meses del año.