(ADN).- El diputado nacional Felipe Solá se refirió al rearmado del peronismo y su vínculo con el Frente Renovador. Después de la foto entre Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti, exhortó a un armado amplio que incluya al kirchnerismo, de lo contrario -dijo- se corre el riego de hacer “macrismo débil” y “lo que hay que hacer es peronismo”.

“¿Si mi continuidad en el espacio depende de formar un único peronismo que incluya al kirchnerismo? Yo creo que sí. Yo estoy cerca del peronismo y veo lo que está sufriendo la gente, entonces no hay espacio para hacer un macrismo débil. Lo que hay que hacer es peronismo”, dijo ante la consulta de la prensa.

El diputado aseguró: “Tengo la impresión que Massa, Urtubey y Pichetto quieren hacer un partido o algo. Pero ojalá me equivoque y nos encontremos todos. No pueden faltar la ex presidenta y los kirchneristas”.

Solá además aseveró que “la relación de los gobernadores con Macri es bajo amenaza”. “Siempre hay un llamado para decirles que le van a dar tal o cual cosa para cambiar el voto. Los Gobernadores tienen que responder a su pueblo. Yo los entiendo, muchas veces. Para ellos es difícil rebelarse”, reflexionó.