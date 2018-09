López a juicio por asociación ilícita: “¿Weretileneck sabía?”

(ADN).- “Si López integra una asociación ilícita, Weretilneck no lo sabía ?… era su mano derecha, su delfín gremial”. De esta manera, el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Luis Albrieu, reaccionó luego que se conociera que el ex legislador de JSRN, Rubén López, será investigado por la Justicia como integrante de una asociación ilícita, a la cual la Provincia le habría otorgado aportes no reintegrables.

En este sentido, el legislador de la oposición indicó que “se pondrá el ojo principalmente sobre los aportes no reintegrables ya que existen antecedentes, como por ejemplo, el caso de los aportes dados a (Aníbal) Tortoriello de los ‘famosos’ fondos petroleros que fueron gastados en vetustos autobombas europeos triangulando innecesariamente con sociedades uruguayas”.

“Ahora, estos aportes otorgados a López serán investigados por la Justicia y lamentablemente no deben ser los únicos. Sabemos de otros antecedentes donde los millones circulan como por arte de magia y de la misma manera también desaparecen”, agregó Albrieu.

Y sentenció: “por eso, de haber una asociación ilícita, el que posibilitó el delito (porque dio los fondos, 20 millones de pesos), es Alberto Weretilneck”.