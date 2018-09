(ADN).- Luego de conocerse un informe de Unicef que indica que 4 de cada 10 niños en Argentina son pobres, el legislador Marcelo Mango insistió en su proyecto para declarar en toda la provincia la Emergencia Pública en Materia Alimentaria de la Niñez por el término de dos años, y crear el Consejo Provincial de la Emergencia Alimentaria Infantil.

“Hoy sí la pobreza argentina tiene una imagen, es el rostro de sus niños” aseguró el dirigente del FG-FPV, quien aseguró que “frente a la crisis generada por Macri y Weretilneck (Cambiemos-Juntos) hay que atender con urgencia a la niñez rionegrina”.

“Macri mintió: habló de pobreza cero y hoy ni siquiera garantiza la alimentación de nuestro pueblo. En su discurso oficial la única idea que se le cayó fue “fortalecer comedores y merenderos” y recuperar “precios cuidados”, después que éstos estallaron por la inflación (…) Por eso exigimos tratamiento legislativo urgente de nuestro proyecto de emergencia alimentaria. Y una sesión especial para que los representantes del pueblo rionegrino decidamos cómo enfrentar el ajuste de Macri, al que el poder ejecutivo de Weretilneck sigue arrodillado y sin enfrentar”, agregó.

Mango recordó que “nuestra iniciativa legislativa, que por decisión de la mayoría de los legisladores y legisladoras del bloque oficialista de JSRN duerme en la Comisión de Asuntos Sociales, surge a partir de un estrepitoso aumento de la pobreza que viene profundizándose desde el año 2016; en nuestro país y la región. No hace falta esperar los últimos datos del INDEC, ni escuchar de boca del Presidente Macri decir ‘que la pobreza va a crecer’ para darnos cuenta que los niveles de pobreza e indigencia no han dejado de aumentar. La pobreza está golpeando con mayor fuerza a los sectores sociales más vulnerables como son niños/as, adolescentes, jubilados/as, trabajadores/as y desempleados/as”.

“Ante el crecimiento de la pobreza, su profundización concretada en la Infantilización de la Pobreza; volvemos a reclamar al Gobernador Weretilneck -como lo venimos haciendo desde el año pasado- que en vez de preocuparse por supuestos intentos destituyentes que tendrían como destinatario el gobierno de Macri, instruya a sus legisladores/as para que en la Legislatura provincial se apruebe la Declaración de Emergencia Alimentaria de la Niñez; y defienda los intereses de los rionegrinos/as. Si es que, verdaderamente, le preocupan la democracia y las instituciones”, expresó el legislador.

Y concluyó: “Los pibes necesitan mejores condiciones laborales y sociales para sus familias. Necesitan alimentos, pan y no balas en el pecho. A Macri y Weretilneck les toca gobernar, pero no saben desarrollar, no cuidan la producción, destruyen el trabajo. Por lo menos, esperamos que garanticen el alimento de nuestros niños”.