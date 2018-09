“Es posible generar con Juntos una construcción en 2019”

(ADN).- El dirigente de la CC-ARI, Javier Acevado, indicó que en Cambiemos “hay igualdad de condiciones” y el espacio no está comandado por ninguno de los tres partidos que integran la alianza. Así, se expresó sobre la pelea entre sectores de la UCR y el PRO. El dirigente no descartó las PASO en caso de no haber acuerdos, e insistió en que es posible una coalición con Juntos Somos Río Negro.

“No hay pelea, hay, a mi juicio, expresiones desafortunadas como la de nuestra diputada nacional Lorena Matzen” respondió Acevedo a la consulta por la interna que se abrió en el macrimo. En diálogo con Nada Personal de Radio Uno, si bien ponderó a la dirigente, aseguró que sus expresiones “no se condicen con la realidad de Cambiemos”.

Matzen había dicho la semana pasada que a Cambiemos en Río Negro lo iba a comandar el radicalismo.

“No lo comanda ninguno de los tres partidos” retrucó Acevedo, quien aseveró que “estamos en igualdad de condiciones” y “así será en el reparto de cargos” en el armado de las listas de cara a las elecciones del año próximo. En ese sentido, manifestó que las candidaturas a gobernador -igual que el resto- “se van a dirimir mediante el diálogo, no con imposiciones”.

El dirigente de la CC-ARI explicó que “trataremos de consensuar una lista única, pero si eso no sucede (porque alguien se quiere cortar anteponiendo el partido o cuestiones personales) iremos a las PASO”.

Sobre la posibilidad de ampliar la alianza, fundamentalmente a JSRN, Acevedo aseguró que “la gran mayoría de los que integramos Cambiemos estamos de acuerdo que hay que sumar la mayor cantidad de expresiones políticas y abrir las puertas” pero advirtió, “con ciertos parámetros”. En esa línea, subrayó: “No más de la vieja política, con prácticas arbitrarias y poco claras”.

Ampliando esa visión, indicó que en el oficialismo rionegrino hay sectores que no podrían ser parte de la coalición y apuntó contra el vicegobernador Pedro Pesatti, quien “ha expresado críticas al gobierno nacional de mala manera, con formas fuera de lugar hasta con falta de respeto”. “Esa gente es inviable”, remató.

De todos modos, Acevedo dijo que es “Juntos quien deberá definir” si se suma o no. Pero remarcó que “que hay un sector, encabezado por el gobernador, que se ha expresado y acompañado situaciones al gobierno nacional cunado lo necesitaba. Ese espacio sí puede avanzar junto a nosotros en una alianza en 2019″.

Y evaluó que JSRN podría dividirse en tres espacios: quienes quieran venir a Cambiemos, sectores que querrán seguir solos y quienes quieran ir con Martín Soria”.