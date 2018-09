El PJ respondió a JSRN. “Están desesperados”

(ADN).- “Están tan desesperados por proteger a Alejandro Palmieri por el delito que cometió en los aportes truchos de la campaña del año pasado, que la desesperación los lleva a cometer estas maniobras tan burdas como infundadas”, señaló Nicolás Rochas, apoderado del PJ de Río Negro al responder una denuncia presentada a la Justicia por JSRN por morosidad en la rendición de los balances del justicialismo provincial.

Aclaró que “el PJ tiene aprobados todos los balances desde 1983 a esta parte y es la Justicia la que año a año revisa las rendiciones de cuentas, y como están correctas las aprueba”.

“Son tan burros y están tan desesperados que no saben qué denunciar para tratar de tapar a Palmieri y a Gennuso. Todas las rendiciones en el PJ están en regla y eso no lo decimos nosotros, sino la Justicia Nacional y Provincial que aprobó hasta el último balance cerrado en enero de 2018”, indicó el legislador del FpV

Destacó que “el justicialismo no tiene aportantes fallecidos, ni vecinos que no se enteran de haber aportado” y dijo que “en el PJ aportamos los legisladores y el personal que ocupa cargos políticos, esos aportes se descuentan por planillas de sueldo y están todos bancarizados. No manejamos plata en efectivo como Palmieri”.

Para Rochas la denuncia del oficialismo, “no es otra cosa que la confirmación de que no tienen nada qué explicar por la macana que se mandaron en las PASO el año pasado” y expresó que “sólo esperamos que se retracten y no sigan pasando vergüenza”.