Críticas de aportantes a JSB: “hicieron una truchada grave”

(ADN).- Un grupo de personas que figuran en la lista de aportantes a la campaña 2015 de Juntos Somos Bariloche, publicó una carta pública con serios cuestionamientos al intendente Gustavo Gennuso y su partido. “Las irregularidades son repudiables”, dijeron. “Nosotros no somos ‘truchos’, ustedes hicieron una ‘truchada’ grave”.

Los ciudadanos se encontraron en el listado de “aportantes truchos”, se juntaron y en las últimas horas emitieron una carta “a la opinión pública”.

Según informó el portal En Estos Días, son once vecinos y vecinas firmantes de la nota aseguraron ser “algunos de los involucrados en el escándalo de los aportantes ‘truchos’ del Partido Pueblo”, y explicaron que tienen “algo para decir: vamos a llamar por su nombre y actos a quienes nos involucraron en el manejo de dinero de dudosa procedencia”.

Detallaron que “nuestras identidades aparecen relacionadas a los fondos de campaña del partido Pueblo en los listados que son de público conocimiento, presentando irregularidades, suponemos para justificar fondos de campaña”.

Y repasaron que Pueblo -el partido vecinalista formado por Gennuso- fue “aquella fuerza política que nació vinculada al trabajo social y comunitario, que pudo haber entusiasmado por la novedad de sus postulados o por el vecino, compañero de trabajo que deseaba participar en política”. Sin embargo, “al final, resultó ser del ‘mismo palo’ y con las mismas ‘cuitas’ que partidos que vienen a cambiarnos en otra escala, copiando no solo sus acciones sino también repitiendo las mismas justificaciones con palabras como error, auditorías, presentaciones en Fiscalía, etc, que no conforman y no reparan el daño”.

Los perjudicados aclararon: “Nosotros no somos ‘truchos’, ustedes hicieron una ‘truchada grave’. Todas estas irregularidades son repudiables, tienden a descalificar la política y desanimar la participación; y acá tenemos algo para decir: no lograrán que nos invada la desesperanza, unos más y otros menos seguiremos apostando a la participación en sus diferentes formatos y el compromiso social”.

En la carta pública, preguntaron a los “responsables del partido Pueblo y la alianza Juntos Somos Bariloche, Intendente Gustavo Gennuso,¿podrán gobernar la ciudad de frente, haciéndose cargo de los errores cometidos con la honorabilidad que se requiere?”.

Finalmente, señalaron que “no nos conforman las justificaciones aprendidas de un manual de estilo. Les exigimos remediar, reconociendo su gran error y asumiendo las consecuencias de sus actos. Lo más bajo e imperdonable es usar la política y la participación de ciudadanos para ocultar intereses que los alejan cada día de los valores que dijeron representar”.

La nota está firmada por Bibiana Alonso, Stella Maris Ashef, María Inés Figueroa, Pablo Curlo, Natalia Carbonelli, Adriana Serquis, Cristian Aravena, Marcia Monsalve, Marcela Guayquimil, Alfredo García y María Alejandra González.