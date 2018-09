Campaña: “El aporte lo hice yo” aclaró el hijo de Apud

(ADN).- Juan Pablo Apud, hijo del ex intendente de Luis Beltrán, aclaró que el aporte a la campaña de Juntos en 2017 lo realizó él, y no su padre. Exhibió un recibo y aseguró que su hermano (José, director del CREAR) también hizo una contribución. Sin embargo, no figura en el padrón electrónico.

El joven de Valle Medio se comunicó con ADN para aclarar la situación del supuesto aporte su padre, que figura después de fallecido. La dolorosa situación motivó el desagravio.

Hoy, se ventilaron dos situaciones de aportantes truchos en el oficialismo: uno en Bariloche, y otra a nivel provincial, un caso similar al de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Juan Pablo expresó que “siempre nos confunden” y evidenció que en los registros figuran sólo su padre y su hermano, “éso muestra el error”. “La confusión es que yo soy Juan Pablo y mi viejo era Juan Carlos”, dijo.

El problema es que según la página de consulta que tiene la fundación La Alameda (que recoge los datos de la justicia electoral federal), los aportes de los Apud en 2017 para la campaña a diputados nacionales que encabezó Fabián Gatti, son solo dos: Juan Carlos y José María.

Si el error hubiese sido solo de nombre, con el DNI la situación se hubiese aclarado rápidamente. El problema es que la persona que figura como aportante, con nombre, apellido y documento, es el fallecido ex intendente.

No hay dudas que el partido, le debe una explicación a la familia.