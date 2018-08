UPCN: “El gobierno come, pero no pone”

(ADN).- Los dirigentes de la UPCN, Juan Carlos Scalesi y Jorge Paniz, criticaron al gobierno de Alberto Weretilneck porque “sigue hablando del aumento en la recaudación, pero no de aumento a los trabajadores que llevan adelante la administración y los servicios del Estado”. “Es como las gallinas viejas, come pero no pone” ironizaron.

Al finalizar la reunión de la Mesa de la Función Pública, desde el gremio reiteran sus quejas por la falta de una propuesta de aumento salarial (“que debe llegar al 30% como el índice de la inflación”), y la desatención a otros reclamos que viene desarrollando la UPCN.

Jorge Paniz, quien asistió a la reunión, insistió en el petitorio realizado en marzo: “Aumento salarial que alcance un 30% para este año 2018 y, aparte de esto, el abono de una recomposición salarial por desfasaje inflacionario de los años 2016 y 2017, comprometido en las actas de los años mencionados, lo que sustentaría -en parte- la recuperación de nuestros salarios”.

A través de una nota, el gremio expresó:

“Desde marzo a la fecha, en la UPCN no recibimos contestación por parte del gobierno a todas las demandas que presentamos como representantes de la mayoría de los trabajadores de la administración pública provincial. Por entonces le solicitamos el tratamiento de trece puntos; de ellos solo se hizo lugar a uno (el pago de indumentaria) que se realizó de manera no consensuada.

La solicitud central que la UPCN les presentó en marzo -además de la actualización de asignaciones familiares equiparadas a Nación; pago de indumentaria; pago de adicionales; recategorizaciones; aumento de cantidad de puntos de guardia para Enfermeros; etc- estaba relacionada con el incremento salarial, porque los puntos anteriores hacen al salario y los reclamamos, pero van cubriendo las situaciones parciales sin considerar el tema central que es la equiparación de todos los salarios a la inflación y aumento del costo de vida. Las asignaciones, por ejemplo, deben equipararse a Nación, pero esto es para menos del 29% de agentes; igual con las recategorizaciones, estas deben ser automáticas y de hacerse ahora -¡que es lo que corresponde!- y benefician a un porcentaje de los trabajadores.

La propuesta de incremento salarial presentada por la UPCN en marzo rondaba el 28,75% y proponía que el 15% sea liquidado en el primer semestre. La misma realidad mostró que tan lejos no estábamos en las previsiones que hicimos en este gremio; sin embargo, ustedes, como gobierno/patronal sacaron por decreto y sin consenso un ‘aumento’ del 7% para el primer semestre (cuyo porcentaje trepó casi a 17 puntos en ese período y en esta región) que, sumado a la tremenda desvalorización de la moneda (por la corrida del dólar) hizo que nuestros salarios se reduzcan drásticamente y no alcancen a cubrir siquiera los gastos básicos.

En esta oportunidad, la UPCN vuelve a presentar los puntos de la demanda solicitados en marzo, a la espera de que el gobierno provincial tenga el gesto democrático que esperamos los trabajadores y, más allá de los enfrentamientos personales, se abra al diálogo y a la discusión que amerita una democracia, promoviendo el acuerdo entre las partes.

En la nota presentada en marzo, las demandas también tenían su justificación en ciertos puntos relacionados con la administración, ya que se obtiene superávit en la recaudación, no aumenta desde hace años la planta de trabajadores, pero sin embargo los salarios de los agentes de la Administración Pública se perciben absolutamente desfasados”.