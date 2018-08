UnTER criticó a la UCR por su apoyo al modelo neoliberal

(ADN).- La UnTER respondió a un comunicado de militantes radicales donde se cuestionó la formación de un bloque patagónico antimacrista. El sindicato docente criticó a los radicales por “defender el mismo modelo neoliberal como lo hicieran con Massachessi, Verani y Saiz” y recordó que la UCR “hundió a la provincia de Río Negro en la década de los 90 y continuó su derrotero económico y político llevando a la provincia de ser la más rica en recursos, a transformarse en una de las más pobres y endeudada de nuestro país”

En un comunicado que firman María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura y Marcelo Nervi, Secretario Adjunto, sostiene que “no nos sorprende en absoluto la obsecuencia de esa militancia que añora los privilegios de su nefasta trayectoria política mientras se regalaban los patrimonios del Estado como el Banco Provincia, o nuestra Caja de Previsión Social, mientras estatizaban la deuda que el pueblo rionegrino todavía está pagando. No, no nos sorprenden sus mentiras e intentos de tergiversar el reclamo de las tres centrales. Mucho más cuando este reclamo se empieza a consolidar en toda la sociedad que ve con desesperación como los sueldos van por la escalera y los tarifazos, la nafta, el dólar y la inflación por el ascensor”.

“De estas problemáticas, no han emitido ni un párrafo quienes son en parte responsables de la situación angustiante e insostenible que habita en las familias de las y los trabajadores/as. No analizan en absoluto los fundamentos que durante más de 4 horas se debatieron abiertamente en ese plenario colmado de dirigentes y trabajadores/as, cuyos relatos nos indicaba que no podíamos seguir esperando que las políticas neoliberales nos aplasten nuevamente”, agrega el comunicado.

Destaca también que “desde la UnTER fuimos uno de los pocos sectores que planteamos abiertamente el rechazo a la Ley de prescindibilidad, la minería y otras políticas”.