Tribunal absolvió a López. Fiscal impugnará el fallo

(ADN).- El Tribunal de Juicio de Cipolletti absolvió esta mañana al ex legislador de JSRN y titular del gremio de la Fruta, Rubén López y al ex jugador de fútbol de Boca Junior Luis Abramovich, acusados por abuso sexual y les otorgó el beneficio de la duda. Por su parte, la fiscal Eugenia Vallejos anunció que impugnará este fallo.

Cabe recordar que el juicio se realizó sólo con la acusación de la fiscalía ya que la querellante manifestó su intención de retirar la denuncia y no participar del debate.

El Tribunal estuvo presidido por Marcos Burgos e integrado por Laura González Vitale y Marcelo Gómez. Los tres votaron en el mismo sentido.

Impugnarán el fallo

Tras conocerse la sentencia que absuelve por el beneficio de la duda a López y Abramovich, el fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna y la fiscal del caso Eugenia Vallejos adelantaron que impugnarán el fallo.

Los funcionarios del Ministerio Público no compartieron la posición del Tribunal de Juicio y sostuvieron que el hecho había sido probado a partir de los testimonios escuchados durante el debate, tal como sostuvieron en sus alegatos de cierre.

Sobre este punto se debe recordar que si bien no se contó con el testimonio de la víctima durante el juicio – quien por su libre voluntad decidió no participar del mismo – su relato de lo sucedido pudo ser reconstruido a partir de los testimonios de otras personas que se hallaban en la casa del legislador esa noche y de distintas allegados a los que la joven les habría comentado lo sufrido.

Los representantes del Ministerio Público, por otro lado, señalaron la falta de credibilidad de los testigos de la defensa y señalaron que muchos de ellos no aportaron información sobre el hecho ni como circunstancias del mismo, tal como resultara el caso de un taxista que fuera ofrecido para mencionar que la causa había sido “armada” para perjudicar al dirigente social imputado, pero que terminó deponiendo de charlas que mantuvo con la madre de la víctima en las que en ningún momento hizo referencia que la denuncia de su hija fuera falsa.

En los próximos días se analizarán en detalle los argumentos del fallo y se presentará el recurso de impugnación. En esta instancia también se podrá valorar una investigación que se está llevando a cabo por el delito de cohecho de falso testimonio en contra de una mujer que depuso en el juicio y que recibía – sin corresponderle – cobertura médica al 100% abonada por la Obra Social de los obreros de la fruta de la cual uno de los imputados es presidente.

“Este Ministerio Público disiente con muchas de las conclusiones a las que ha arribado el Tribunal y si bien hay que leer y estudiar la totalidad de la resolución consideramos que existen elementos suficientes para impugnarla”, sostuvo Marquez Gauna al finalizar la audiencia de hoy.

El hecho llevado a juicio ocurrió en noviembre de 2016 cuando la víctima junto a dos mujeres más trabajaron como mozas en una peña organizada por una organización allegada al Club Atlético Boca Juniors. Tras esta cena se dirigieron junto a tres sujetos – un ex jugador de Boca, un ex legislador provincial y otra persona que participó del juicio como testigo – a un boliche bailable de la localidad donde, al igual que en la peña, ingirieron bebidas alcohólicas. La noche culminó en la vivienda del dirigente gremial, donde según la acusación fiscal, los dos hombres habrían abusado sexualmente de la joven aprovechándose que la misma no pudo consentir el acto sexual por haber ingerido una gran cantidad de alcohol.

Fuente: Dirección de Comunicación Judicial-Poder Judicial de Río Negro