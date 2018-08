Soria: “Nosotros queremos ganar en 2019”

(ADN).- María Emilia Soria se consolida en el escenario del PJ nacional. Una vez caída la intervención se afirmó como integrante de la mesa de acción política. En una entrevista con la agencia Paco Urondo habló del futuro del partido, la unidad, las asignaciones familiares, el bloque patagónico, las chnaces de Miguel Pichetto, el gobierno de Alberto Weretilneck y el rol de Pedro Pesatti. Y confirmó que será candidata a intendenta de Roca.

La diputada nacional arrojó, entre otras, frases como: “el límite es Macri. Aquellos que dicen que el límite es Cristina es porque están completamente mirando otro canal”; “Nosotros queremos ganar en 2019. Perder querrá Urtubey, así puede seguir dándole oxigeno al monstruo”; “(Pichetto) Si tenés 0,5% de intención de voto tenés que dar un paso al costado y acompañar”; “Weretilneck es el mejor alumno del peor presidente que hemos tenido”; “Desde la legislatura que preside Pesatti se aprobaron todas las políticas digitadas por Nación”; y “me encantaría pelear la intendencia”.

El reportaje:

-Nos gustaría empezar por el decreto firmado hace unos días por el Ejecutivo Nacional, y que ahora ha sido suspendido por 30 días, donde se recortan asignaciones familiares a trabajadoras/es de la Patagonia y el Norte argentino. Algo que afecta directamente a muchas/os chicas/os. ¿Cuál es su opinión al respecto, con tantas idas y vueltas?

En un primer momento, como diputados nacionales nos pusimos en marcha solicitando un pedido de sesión especial para exigir la derogación de este decreto para el martes próximo (6 de agosto), antes de la sesión que ya está convocada para tratar el decreto sobre la reforma de las Fuerzas Armadas. Esto lo hicimos en consenso con el bloque de Argentina Federal, diputados justicialistas, del Frente Renovador, la izquierda. Los radicales fueron los únicos que no firmaron el pedido de sesión especial, más allá de que trascendió públicamente que estaban a favor. Ya era demasiada rebeldía con el oficialismo, creo. Además del pedido de derogación de este decreto, nosotros queremos discutir un nuevo proyecto de ley que establezca un nuevo régimen de porcentajes, porque no puede quedar atado a una resolución de ANSES. Queremos claridad y nosotros vamos a pelear por la no eliminación de este diferencial por zona desfavorable que tenían las asignaciones porque implican un recorte que va del 60 al 75%. Al margen de los proyectos legislativos, pedidos de derogación y de trabajar fino para la semana que viene, no nos quedamos solamente con eso. Hoy la reacción excede la política. Aquellos que dicen que no hay que judicializar la política se dedicaron a darle demasiado oxígeno a Mauricio Macri y ahora no quieren que la judicialicemos, una cosa muy contradictoria. Por eso nosotros el miércoles 1 de agosto presentamos una denuncia penal contra Gabriela Michetti, Jorge Triaca y Marcos Peña, que son los firmantes de este decreto, casualidad debe ser que no lo haya firmado Macri que justo estaba de viaje por África. La denuncia penal que presentamos cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

-¿Por qué el plural, quiénes la presentaron?

Fue presentada junto a Darío Martínez (diputado nacional por la provincia de Neuquén), el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja y con varios diputados de nuestro bloque que decidieron acompañarnos. La denuncia penal fue presentada porque el decreto es violatorio de la Constitución Nacional. Justamente la Constitución en uno de sus artículos, el 14 bis, establece la progresividad de los derechos de seguridad social y la no regresividad. Esto quiere decir que no solo tienen que aumentar, si no que no pueden disminuir. Este decreto directamente recorta entre un 60 y 75% el monto de las asignaciones familiares. Que encima tienen carácter alimentario.

-¿Cuál es la tarea ahora, que han anunciado su suspensión por 30 días?

Evidentemente el Patagonazo se hizo oir. La denuncia penal que hicimos a los firmantes del Decreto 702 los puso en apuros. Saben que además de brutal, la medida es inconstitucional, por eso la tiraron para atrás. Es bochornoso el nivel de improvisación de este gobierno, ¿cómo puede ser que recién ahora se pongan a estudiar el alcance de una medida de este tipo? ¿Con qué criterio toman las decisiones? La falta de previsibilidad de un gobierno no es una buena señal, ni para los ciudadanos que necesitan coherencia y sensatez política, ni para los buitres del FMI que exigen subordinación. Por eso no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando con perspectiva federal en defensa de los derechos de los argentinos. No vamos a permitir que avancen con la quita de diferenciales por zona, como quieren hacer con el plus a los jubilados patagónicos.

-Acompañado al decreto empezó a sobrevolar un discurso sobre que la zona desfavorable no es correcta…

Escuchaba a Basavilbaso (Emilio, director ejecutivo de ANSES) que trataba de justificar el decreto diciendo “en todos lados hay pobres”. Este es un gobierno que evade la responsabilidad de combatir la pobreza, en vez de combatirla o por lo menos buscar políticas para reducirla, equiparan la pobreza. No importa que los habitantes del sur argentino tengan un costo de vida más caro. La zona desfavorable, zona austral o zona fría, como comúnmente se la conoce, tiene su sustento en el costo de vida, que está probado. En la Patagonia el costo de vida es mayor. Está bien, me podés contestar como me contestó el bruto de Marcos Peña en su informe en la Cámara de Diputados, donde me dijo “pero en la Patagonia cobran sueldos más altos”. Sí, es cierto que se cobran sueldos más altos, pero lo que también es cierto es que el costo de vida es muchísimo más alto.

-¿A qué atribuye la decisión de este decreto?

No creo que esto tenga que ver con el FMI. Salvo que firmen una cosa primero y después se olviden. El manual de políticas y entendimientos que firmaron con el FMI por el primer préstamo dice expresamente que las políticas sociales de la Argentina fueron correctas, bien dirigidas y que no deben ser recortadas. Mi opinión es que este recorte que han planteado a las asignaciones familiares y que ahora suspenden por 30 días, que son 5.000 millones de pesos, es en realidad la antesala para que vayan por el plus de las jubilaciones de la Patagonia. Además, ya lo adelantó TN, que es como un vocero del gobierno. Es una antesala para hacer el recorte que realmente les interesa, que son los 140 mil millones de las jubilaciones de la Patagonia.

Cumbre patagónica

-Todo esto generó una especie de consenso. El miércoles pasado (1 de agosto) se reunieron en la Cámara de Diputados con intendentes y representantes de la Patagonia, sumado a diputados de todo el país para buscar salidas conjuntas a este decreto anunciado…

Estamos en las puertas de un Patagonazo. Rápidamente y sin dudarlo mucho se hicieron presentes todos los que convocamos. Desde representantes de la CGT, trabajadores, sindicalistas, intendentes, legisladores provinciales, presidentes de consejos deliberantes. Y no solo de nuestro partido, también estuvieron presentes de Libres del Sur, Frente Renovador; incluso se comunicaron diputados del radicalismo y Argentina Federal, que justamente no pudieron asistir pero que apoyan. Creo que se está gestando un Patagonazo. El presidente de nuestro partido distrito Río Negro PJ, Martín Soria, nos invitó a un segundo encuentro en Bariloche que se va a realizar en diez días.

-¿Todos llegaron a la misma conclusión, que esto es una antesala para el recorte de jubilaciones?

Todos coincidimos que Macri viene por todo. Que si no frenamos esto nos van a llevar puestos. Es más, diputados de otras provincias que no cobran el plus nos decían que el macrismo quiere una Patagonia desierta. Ya no se trata de poblar o no poblar la Patagonia, ellos la quieren desierta. Quieren una Patagonia para mirarla por la ventana de los hoteles que visitan asiduamente. Van por el recorte de los 140 mil millones y no lo vamos a permitir. Quitar el plus que cobran las jubilaciones de la Patagonia es un poco más difícil de lograr que este decreto de asignaciones porque es una ley. Para derogar una ley necesitás otra ley y lo van a intentar hacer cuando se discuta la ley de presupuesto.

¿Hay 2019?

-Diputada, la llevamos al plano nacional: 2019 está a la vuelta de la esquina y todavía no está muy claro cómo se debe resolver el tema de los candidatos. ¿Cuál cree que es la mejor forma de logar una fórmula presidencial competitiva para enfrentar al macrismo el año que viene?

Primero hay que ir a una PASO. Por suerte seguimos teniendo una ley, aunque algunos la quieren borrar de un plumazo porque les resulta perjudicial. Todos aquellos que quieren ser candidatos deberían ir a una interna y ahí definir. Esto siempre y cuando no se pueda lograr la unidad. Por supuesto, yo como integrante de la mesa de acción política del PJ Nacional busco afinar el lápiz y que no vengan 50 mil candidatos y se transforme en algo contraproducente. Después de las PASO, nobleza obliga, todos aquellos que piensen que el límite es Macri deberemos acompañar al ganador de esa interna.

-Ahí la gran pregunta que surge es cómo se logra la unidad…

Yo insisto con que el límite es Macri. Aquellos que dicen que el límite es Cristina es porque están completamente mirando otro canal. Acá, claramente, el límite es Mauricio Macri. Tenemos que buscar los mejores candidatos. Nosotros queremos ganar en 2019. Perder querrá Urtubey, así puede seguir dándole oxigeno al monstruo. Nosotros queremos ganar en 2019, gobernar y poder transformar la Argentina otra vez.

El futuro de Río Negro

-Ya es un hecho que su hermano Martín Soria va a ir por la gobernación de Río Negro y todo indica que va a ganar, ¿usted irá por la intendencia de General Roca?

Me encantaría pelear la intendencia, pero también es cierto que pertenezco a un partido y soy orgánica. Pero sí, personalmente lo que quiero es ser intendenta de mí ciudad. Me encantaría cuidar y continuar la gestión de mí hermano. Justamente el otro día hablaba con Martín y le decía que ya fuimos por el crecimiento y ahora tenemos que ir por el desarrollo.

-¿Cómo evalúa la gestión del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck?

Creo que Alberto Weretilneck es el mejor alumno del peor presidente que hemos tenido. Weretilneck es el mejor alumno de Mauricio Macri. Es su socio y su aliado. Nos ha endeudado de la misma manera que Macri endeudó al país. Supuestamente el endeudamiento de mí provincia fue para hacer obras en lo que se denominó como “Plan Castello”. No hay ninguna obra en la provincia. Y a esto se suma que este mes se cumple un año y medio desde que el gobierno de Macri lanzó con bombos y platillos el “Plan Patagonia” en la ciudad de Viedma, acompañado por seis gobernadores de la región. La iniciativa se vendió como “un plan de desarrollo productivo e infraestructura”, y si bien todas las provincias presentaron proyectos para realizar obras de infraestructura, a la fecha no existen señales ni esbozos de financiamiento. A días de cumplirse los 18 meses de aquel pomposo lanzamiento, la respuesta de Peña ante mi consulta por el estado del Plan Patagonia en Río Negro fue contundente. El Jefe de Gabinete dinamitó cualquier expectativa en su respuesta a la pregunta Nº1190 del Informe al Congreso: “El Proyecto Patagonia no es un plan de obras ni una unidad ejecutora y por lo tanto nunca estuvo previsto que contara con presupuesto propio para su funcionamiento”, contestó Peña.

Weretilneck se presta a todo lo que quiere Macri. El caso de INVAP es muy claro: el gobernador fue a negociar después de que la problemática tomó estado público y el piso de negociación era 800 millones de pesos. Weretilneck consiguió 300 millones de pesos para los próximos tres años, yo creo que el gobernador no sabe de matemáticas o es muy burro, que en este caso es lo mismo.

La provincia está mucho peor, peor que con los radicales. Lo que está pasando en Educación es un desastre, las escuelas de mí provincia no tienen mantenimiento, en cualquier momento puede pasar una desgracia y el responsable va a ser el gobernador Weretilneck.

-Ahora hay una especie de tironeo entre el vicegobernador, Pedro Pesatti y Weretilneck. Como que el primero critica a Macri y el segundo dice que no está de acuerdo, ¿les cree?

Me hace acordar a las películas de policía malo y policía bueno. Uno se hace el malo para conformar a Macri y el otro se hace el bueno para conformar al electorado rionegrino que eligió a Cristina Kirchner como la dirigente con mayor imagen positiva de la provincia. Por supuesto que no les creo y quiero creer que mis vecinos tampoco les creen. Porque hay algo muy claro, si Pesatti estaba tan convencido que las políticas de Macri son malas, ¿cómo avaló desde la legislatura provincial el consenso fiscal? Desde la legislatura que preside Pesatti se aprobaron todas las políticas digitadas por Nación. No hay nada peor en política que el político veleta y esto el pueblo rionegrino lo tiene que tener claro.

-¿Qué opina de las aspiraciones presidenciales de Miguel Pichetto?

Como dije anteriormente, todos los que tengan aspiraciones y no estén dentro de un marco de unidad deben ir a una gran PASO. Incluido Pichetto. Para mí el límite es Macri, no como Pichetto que dice que el límite es Cristina. También hay que recordar que Pichetto nunca ganó Río Negro, pienso que un dirigente que no gana su distrito y tiene aspiraciones presidenciales lo hace para generar distorsión. Lo único que alimenta este tipo de candidaturas, que no tienen ningún tipo de consenso, es distorsionar. Si sos realmente justicialista, peronista de cuna, que crees en la Justicia Social y tenés 0,5% de intención de voto tenés que dar un paso al costado y acompañar.

Feminismo

-¿Cómo le impacta la discusión pública en torno al rol de la mujer y las luchas de los movimientos feministas?

Llegó el momento de reconocerle a la mujer su espacio y no lo digo desde un discurso vende humo. Lo digo en serio, con leyes, con presupuesto, con participación real en política. Creo realmente que esto que se está gestando en las calles es imparable. Las mujeres han tomado un rol que no se va a poder frenar y bienvenido sea. Si el martes que viene la ley de interrupción voluntaria del embarazo no sale, de alguna u otra manera ya se ganó. Porque se ganó la calle, se ganó la conciencia, se ganó la visibilización de la problemática y costó mucho. Llegó nuestro momento y ya no hay marcha atrás.