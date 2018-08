Retirados de la Policía, también criticaron el aumento

El Centro de Retirados y Pensionados de la Policía de Viedma se manifestó con un contundente rechazo luego que se diera a conocer la propuesta del gobierno provincial de abonar una suma no remunerativa como aumento en el último tramo del año. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su presidenta Marta Moyano.

Los retirados argumentaron que el motivo del rechazo esta dado en que el ANSES no reconoce aumentos no remunerativos, es decir aquellos que no tengan los descuentos correspondientes por ley. En ese sentido recordaron que los pasivos policiales reciben como aumento solo el porcentaje que reciben los miembros activos de la fuerza.

Aclararon que aún se les continúa efectivizando el 13% de descuento de los haberes para sostener el sistema previsional.

En la misiva rubricada por Moyano se hace mención a que el gobierno nunca los convocó a participar de la Mesa de la Función Pública más allá de haber recibido la resolución 211 del 2018 del Ministerio de Seguridad y Justicia donde se determinaba que un representante del sector pasivo tendría un lugar en el mencionado espacio de negociación.

Por esto solicitaron que la gestión de Weretilneck tenga en cuenta el rechazo expresado por el sector pasivo a la mencionada medida de incorporar una suma no remunerativa como aumento de haberes. Además anunciaron que participaran de la movilización provincial prevista para el próximo 28 de agosto contra todas las medidas de ajuste de Nación que tienen acompañamiento por parte del gobierno provincial.