“No estamos ante un fracaso económico”, dijo Peña

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, desmintió los rumores de cambios en el Gobierno y aseguró que “no estamos ante un fracaso económico”.

“Claramente no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica. Estamos encaminados a lograr el equilibrio fiscal, que es el eje central para reducir nuestras vulnerabilidades. Claramente hay problemas, pero hay que ver la película y no la foto”, dijo Peña, quien reconoció que en el Gobierno han sido “muy ambiciosos con las metas de inflación”.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario opinó el jueves que “el fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más ricos del mundo tiene un 30 por ciento de pobreza” y dijo que la crisis cambiaria “es parte de un proceso de recuperación en un contexto de enorme dificultades estructurales”.

“Vamos a salir fortalecidos de este proceso. Tenemos la convicción de salir de esta crisis con las mismas reglas del juego con las que entramos. No hay soluciones mágicas como las que se han intentado usar en el pasado. Hoy es imposible no pagar nuestra deuda ni empezar a emitir plata. Queremos mostrar un rumbo claro y un liderazgo que no se esconde ante los problemas”, continuó el jefe de ministros.

Por otra parte, Peña reconoció que el acuerdo con el FMI para adelantar los desembolsos no está cerrado, aunque Mauricio Macri trabaja para brindar los aspectos técnicos del nuevo acuerdo en las próximas semanas.

“El Fondo nos da respaldo, pero las soluciones dependen de nosotros. El eje central de todo es reducir el déficit fiscal para reducir la vulnerabilidad del país en un contexto mundial turbulento, con un mercado más impaciente. Eso nos va a ayudar a retomar el crédito para el sector privado y así poder generar nuevas fuentes de trabajo” dijo Peña.

(Fuente: Clarín)