Muñoz: A dos años de su asesinato, marchan por justicia

(ADN).- Familiares y amigos de Lucas Muñoz marcharon en Bariloche pidiendo que se esclarezca su asesinato a dos años de cometido. La causa que investiga la muerte del joven agente de la policía, que apareció muerto a las afueras de la ciudad con un tiro en la cabeza y otro en la pierna después de haber estado 26 días desaparecido, aún no tiene detenidos ni imputados.

“Nuevamente aquí, otra vez en la marcha, se cumplen dos años, pidiendo esclarecimiento y justicia por Lucas”, expresó su padre Benjamín a Radio Seis. Y su hermano Javier, se quejó de “los comentarios del gobernador” porque “no vienen al caso, No tendría que opinar de esa manera sino aportar algún dato para que se esclarezca”, dijo en relación a la guerra de declaraciones con la abogada de la familia, Carina Chueri.

“Es un día muy triste para nosotros, siempre estamos acá acompañando”, dijo María Rosa, una tía de Lucas. Otra tía planteó que hace dos años no tienen novedades de los culpables”así que aquí estamos acompañando a la familia, pidiendo justicia, no vamos a callar nunca, pasarán los años pero vamos a sacar este caso a la luz, seguimos adelante con la fuerza que nos da Dios”.

Lamentó que aún no hay “alguien detenido, sin tener culpables, sabiendo que el gobierno tiene que ver en esto, 28 días estuvo Lucas y no pudieron encontrarlo, eso le quedó a la provincia algo, una mancha que no se va a borrar, un amigo, un hermano, un sobrino, pero sobre todas las cosas es un ser humano, era un oficial, secuestrado por sus mismos camaradas, asesinado por sus mismos camaradas, quedó un mensaje, como familia sabemos y estamos confiados que fue un mensaje para el señor gobernador, vamos a seguir pidiendo justicia”.

Y agregó que “a pesar que hay grandes corruptos metidos en la policía, es hora que ya se corte esto, por lo menos el que sabe que ya no calle más”.