Mujeres radicales no aceptan ausencia de debate

(ADN).- Mujeres radicales de Río Negro, identificadas como “Las Boinas Blancas” cuestionaron que la rebaja en las asignaciones familiares en la Patagonia no haya tenido un debate en el Congreso de la Nación y sostienen que el “ahorro no puede, y no debe ir por ahí”.

Con más de 130 firmas, piden abrir el debate sobre estas decisiones y señalan que “aunque algunos no tengan el hábito, nosotras, mujeres radicales y amigas extrapartidarias, no aceptamos empellones, no aceptamos la ausencia de debate, la negación del consenso”.

“En Cambiemos le dimos la cinta de capitán al PRO. Era lo correcto. En Cambiemos, estas Boinas Blancas estamos persuadidas de que es tiempo de sentarnos a conversar porque hay algunas cosas que los amigos del PRO, no conocen”, destacan “Las Boinas Blancas” en un comunicado.

Sobre la reducción de las asignaciones familares, expresan que “no importa si el decreto 702/18 nos afecta menos a los rionegrinos que a los chubutenses. Importa que es un decreto. Importa que preferimos un debate en el Congreso que es en donde estamos representados. No importa si el decreto 702/18 afecta a un porcentaje que comparado con la totalidad de los beneficiarios del país, es un número pequeño. (Nosotros estamos acostumbrados a los padrones pequeños)”.

“Importa -agregan- que el ahorro no puede, y no debe ir por ahí. Decisione extemporáneas. Medidas que restan y que exhiben desconocimiento. Escasa información. Un combo que no facilita las cosas”.

Manifiestan las mujeres radicales de Río Negro que ” sería una muestra de ignorancia no tener presente lo que significaba el sur en términos geopolíticos. Éramos la última frontera y había que poblarla, darle forma,sentido.

Eso hizo el Estado, construyó pueblo, tras pueblo, tras pueblo. Difícil imaginar en Palermo o en San Cristóbal una seguidilla de pueblos casi en su totalidad construidos con fondos Fonavi”.

“Difícil imaginar en Avellaneda que en decenas de esos pueblo de menos de 10 mil habitantes el primer empleador es el municipio, luego la provincia con su servicio de salud, de educación o de seguridad, luego la Nación si es que tiene algún servicio en el lugar, después la estación de servicio, el kiosko y un par de almacenes”, indican.