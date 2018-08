Allanamientos a CFK ¿Cuál es la postura de los rionegrinos?

(ADN).- Después de las críticas de Juntos Somos Río Negro a la senadora Magdalena Odarda por no dar quórum para que el juez federal Claudio Bonadío pueda allanar el domicilio de Cristina Fernández de Krichner en el marco de la causa de los cuadernos de la obra pública, la titular de RIO explicó su decisión. ¿Y el resto?.

Los Senadores por Río Negro tomaron diferentes caminos. Silvina García Larraburu no bajó al recinto como el resto de sus compañeros de bacanda, en cambio, Miguel Pichetto intentó dar el debate pero sólo logró que 8 de los 20 integrantes de su bloque concurran a la Cámara. Incluso, no quedó registrada su presencia porque en el conteo no estaba sentado y quedó a mitad de camino.

Odarda aclaró que no brindaró en esta oportunidad su acuerdo para la realización del allanamiento a la ex Presidenta “porque se violan las más elementales reglas republicanas del debido proceso, encontrándose en juego principios básicos del derecho procesal penal, como la imparcialidad del juez, la inmediación y la efectividad de la medida, no debiendo el Senado prestarse a espectáculos mediáticos que poco tienen que ver con la búsqueda de la verdad”.

Dijo que “la verdadera intención en esta ocasión es la de desviar la atención, para que nadie hable de que cada día hay un nuevo ajuste que deben soportar los trabajadores y los jubilados; para que ignoremos el hecho de que nos han quitado los reembolsos por puertos patagónicos, la rebaja en el beneficio del impuesto al combustible, que gran parte de las obras públicas en la Patagonia se encuentran frenadas, que pretendieron eliminar el plus por zona austral a nuestros trabajadores, jubiladas y jubilados; y que ahora nos recortan la coparticipación correspondiente al Fondo Federal Solidario, destinado a financiar la obra pública y a contribuir con la creación y sostenimiento de empleos en los distintos municipios del interior del país”.

Sin embargo, ratificó su apoyo y compromiso con la necesidad de que se legisle sobre la figura de la extinción de dominio. “En 2016 acompañamos la iniciativa, a la vez que solicitamos en reiteradas oportunidades su tratamiento en el recinto. Resulta esencial que se avance con esta legislación y que el Estado establezca pautas claras a fin de que todo el pueblo argentino pueda recuperar los bienes mal habidos a través de los delitos de corrupción y narcotráfico, a fin de poder utilizarlos en pos del bien común”.